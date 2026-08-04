Roma goleia time galês em mais amistoso de pré-temporada

A Roma deu uma boa resposta aos seus torcedores ao golear, nesta terça-feira (4), o Newport por 4 a 1. O jogo foi realizado no Rodney Parade, em Newport, no País de Gales. O resultado serviu para apagar a péssima atuação do último sábado, quando levou de 4 a 1 para o Cardiff City. Hermoso, Santiago Castro, Koulierakis e Soule marcaram os gols, com Cameron descontando no fim.

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Este foi o segundo jogo dos italianos em solo galês durante esta pré-temporada. Afinal, o outro foi exatamente a derrota para o Cardiff. Anteriormente, havia vencido o Primavera e o Trastevere, além de um empate em 3 a 3 com o Cannes.

O técnico Gianpiero Gasperini teve como titular o lateral Wesley, que atuou mais uma vez pelo lado esquerdo da Roma. Ele se recuperou de uma entorse no tornozelo sofrida contra o Cardiff. Aliás, Dybala também começou jogando, após perder grande parte da última temporada. Recém-contratado, Koulierakis também iniciou o jogo e fez um gol.

No amistoso, Hermoso abriu o placar para a Roma no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Santiago Castro, de pênalti, ampliou. Logo em seguida, Koulierakis fez mais um. Gasperini começou a mudar todo o time e tirou os principais nomes do elenco. Soule, que havia entrado no lugar de Dybala, transformou a vitória em goleada. Na reta final, Cameron descontou para os galeses.

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