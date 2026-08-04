Flamengo negocia venda de Lorran para o Granada (ESP)

O Flamengo está negociando a saída do meia Lorran, de 20 anos, para o futebol espanhol. Mesmo recuperando espaço desde seu retorno do empréstimo no Pisa (ITA), o clube debate com o Granada (ESP) a saída do jogador, revelado na Gávea.

Agora, de acordo com informações da “Espn” nesta terça-feira (4/8), o Rubro-Negro precisa definir junto ao clube espanhol o modelo de negócio. Afinal, a prioridade do Fla seria em vender o atleta. No entanto, não descarta um possível novo empréstimo com opção ou obrigação de compra. Lorran tem contrato até dezembro de 2029 e multa rescisória em 100 milhões de euros (cerca de R$ 591 milhões no câmbio atual).

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Lorran teve surgimento meteórico no Flamengo

O jogador surgiu para os profissionais em 2023, ainda aos 17 anos. Foi quando marcou seu primeiro gol, participando de quatro partidas. Em 2024, ganhou ainda mais espaço: foram 27 jogos, com um gol e três assistências anotadas. No ano seguinte, realizou somente cinco partidas, sem participar de gol.

Dessa forma, foi emprestado ao Pisa, da Itália, onde tampouco se encontrou. Fez dez jogos, com um gol, sendo titular apenas em uma ocasião – derrota por 1 a 0 para o Torino, pela Copa Itália, em setembro de 2025. Assim, retornou ao Flamengo ao fim da temporada regular na Europa, participando ativamente da preparação rubro-negra em Portugal durante a pausa para a Copa do Mundo. Ele atuou nos quatro amistosos do time, marcando dois gols gols. Depois, ainda ganhou chance na reestreia do time, contra a Chapecoense, marcando uma vez na goleada por 4 a 0, dia 23 de julho. Ele foi titular contra o São Paulo, três dias depois, mas não jogou bem e não mais voltou à equipe de Leonardo. Jardim

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