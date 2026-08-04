Olympiacos empata com NEC e deixa vaga na Champions em aberto

O Olympiacos começou sua caminhada na terceira fase dos playoffs da Champions sem conseguir aproveitar o fator casa. Nesta terça-feira (4), a equipe grega recebeu o NEC, da Holanda, e ficou no empate sem gols, resultado que mantém a disputa completamente aberta para o confronto de volta.

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Mesmo apontado como favorito, o Olympiacos encontrou dificuldades para superar a marcação adversária e não conseguiu transformar a maior presença ofensiva em gols. Dessa maneira, a decisão pela vaga na fase seguinte ficou adiada para o duelo da próxima semana, na Holanda.

A partida de volta será disputada no dia 11 de agosto e definirá quem segue para a última etapa dos playoffs, que vale classificação para a fase de liga da Champions 2026/27.

Por fim, nos outros confrontos desta terça-feira, o Lyon perdeu para o Sparta Praga por 2 a 1, mesmo saindo na frente do placar. Já Union Saint-Gilloise e Bodo/Glimt protagonizaram um empate eletrizante por 3 a 3, no jogo com mais gols desta fase.

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