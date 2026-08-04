Abel pode dar descanso a titulares do Palmeiras contra o Fortaleza

O técnico Abel Ferreira deve fazer algumas mudanças no time do Palmeiras para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O time paulista conquistou uma boa vantagem ao vencer por 3 a 0, no Nubank Parque, e pode perder por dois gols de diferença.

Os jogadores treinaram na Academia de Futebol e finalizaram a preparação para o confronto. O treinador não poderá contar com o zagueiro Bruno Fuchs, os laterais Jefté e Khellven, e o atacante Paulinho, todos em recuperação. Além do quarteto, Gustavo Gómez, com uma lesão muscular, foi a campo, mas à parte, e também não enfrenta o Laion.

Abel pode dar descanso à dupla de volantes. Afinal, Marlon Freitas e Andreas Pereira, com 38 e 37 jogos na temporada, são os jogadores de linha que mais entraram em campo em 2026. Assim, eles devem ficar no banco de reservas, com Emiliano Martínez e Lucas Evangelista como titulares.

Por outro lado, o Palmeiras pode dar mais minutos de jogo a Flaco López, que retornou ao time recentemente após disputar a Copa do Mundo pela Argentina, e Vitor Roque, em processo de recondicionamento físico após operar o tornozelo.

Dessa maneira, o Verdão deve ir a campo com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Giay, Murilo e Barboza; Allan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Arias, Mauricio e Flaco López (Sosa).

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