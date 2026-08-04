Corinthians inicia preparação para duelo decisivo contra o Internacional

O Corinthians iniciou a preparação para o confronto decisivo contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o técnico Fernando Diniz comandou a primeira atividade de olho na missão de reverter a desvantagem e garantir a classificação na Neo Química Arena.

Dessa forma, os jogadores começaram o dia com uma ativação física na academia. Na sequência, o treinador comandou o aquecimento e realizou trabalhos táticos no gramado, conforme informou a assessoria de imprensa do clube.

Lista de lesionados

O meio-campista Alex Santana participou das atividades no campo, mas trabalhou à parte do restante do elenco. O jogador se recupera de uma pancada no joelho sofrida durante um treinamento e deve iniciar a transição física nesta quarta-feira (5), quando o Corinthians fará o último treino antes da decisão.

O departamento médico do Timão conta com quatro atletas. Yuri Alberto trata uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na partida contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo jogo, Zakaria Labyad rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) e lesionou o menisco do joelho esquerdo.

Além disso, os atacantes Vitinho, que passou por cirurgia no menisco do joelho esquerdo, e Kayke, em recuperação de uma cirurgia no LCA, também seguem como desfalques.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Gui Negão (Pedro Raul ou Jesse Lingard).

Por fim, para avançar às quartas de final, o Timão precisa vencer o Internacional por três gols de diferença. Caso devolva o placar de 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

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