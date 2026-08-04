Rochet passará por cirurgia e desfalca o Internacional

O goleiro Rochet passará por uma cirurgia para correção de uma hérnia de disco nesta terça-feira (4). O Internacional não confirmou o período no qual o arqueiro uruguaio ficará ausente de treinos e jogos do time.

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O jogador ainda não atuou pelo Colorado após a disputa da Copa do Mundo com a seleção do Uruguai. O goleiro jogou pela última vez derrota por 1 a 0 para a Espanha, que sacramentou a eliminação da Celeste na competição. Aliás, o clube informou que o goleiro sofria de uma lombalgia em sua volta às atividades.

Dessa maneira, o departamento médico tentou um tratamento conservador, mas o resultado não foi o esperado. Por conta disso, Rochet terá que passar pela cirurgia, segundo a “GZH”.

O jogador uruguaio vem sofrendo com muitos problemas físicos desde que chegou ao Inter. Afinal, já teve fissura na costela, tendinose no joelho esquerdo, fratura na mão esquerda e contusão na panturrilha direita desde que veio jogar no clube gaúcho.

Até o momento, Rochet disputou 95 partidas pelo Colorado. A última delas ocorreu no dia 12 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic, pela Copa do Brasil. Sem o goleiro, o técnico Paulo Pezzolano conta com Matheus Cunha e Anthoni como principais opções para a meta.

Veja a nota oficial divulgada pelo Internacional

“O Sport Club Internacional informa que o goleiro Sérgio Rochet apresenta um quadro de lombalgia acompanhado pelo Departamento Médico desde o mês de maio.

Os primeiros sintomas ocorreram no aquecimento da partida entre Internacional e Vasco da Gama, disputada em 16 de maio. Desde então, o atleta vem sendo submetido ao tratamento indicado pelos profissionais responsáveis, incluindo acompanhamento médico e controle das atividades. A mesma condição também ocasionou restrições durante o período em que esteve com a Seleção Uruguaia.

Na sequência do acompanhamento clínico e após avaliação, foi indicada a realização de procedimento cirúrgico, programado para a data de hoje.

O atleta ficará afastado dos próximos compromissos da equipe. O Clube divulgará nova atualização após a realização do procedimento.”

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