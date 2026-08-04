City abre conversas para contratar Pedro Neto, do Chelsea

O Manchester City iniciou contatos para tentar a contratação do atacante português Pedro Neto. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano nesta terça-feira (4), o clube inglês procurou os representantes do jogador do Chelsea para discutir uma possível transferência nesta janela.

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Pedro Neto tem contrato até junho de 2031, mas pode reencontrar Enzo Maresca, treinador que trabalhou com o jogador em Stamford Bridge. Durante o período em que estiveram juntos, os dois mantiveram uma boa relação, fator que pode influenciar nas conversas com o City.

A diretoria do City vê o português como uma alternativa para substituir Savinho, que tem sido ligado a uma possível saída em busca de mais espaço e aparece na mira do Tottenham.

Nas últimas duas temporadas, Pedro Neto se destacou como um dos jogadores mais regulares do Chelsea. Desde que chegou ao clube, disputou 103 partidas, marcou 19 gols e deu 18 assistências. Além dos números, o atacante também chama atenção pela intensidade em campo, ajudando tanto no setor ofensivo quanto na recomposição defensiva.

Em sua primeira temporada no Chelsea, conquistou a Liga Conferência e o Mundial de Clubes. Já em 2025/26, foi o segundo atleta que mais entrou em campo pela equipe, com 52 jogos, ficando atrás apenas de Enzo Fernández, que atuou em 54 partidas.

No atual elenco dos Blues, Pedro Neto disputa espaço em um setor ofensivo bastante concorrido, que conta com cerca de 15 jogadores. Caso acerte com o City, o português também enfrentará forte concorrência, dividindo posição com nomes como Phil Foden, Jérémy Doku e Antoine Semenyo.

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