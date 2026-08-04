Depay faz exames médicos para concluir renovação com o Corinthians

Memphis Depay realizou exames médicos na tarde desta terça-feira (4), em São Paulo, uma das etapas necessárias para concluir a renovação de contrato com o Corinthians por mais duas temporadas. Assim, o atacante passou pelos procedimentos sob supervisão do departamento médico do clube antes da assinatura do novo vínculo. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o holandês desembarcou na capital paulista durante a madrugada, após viagem de Roterdã, na Holanda. Ele chegou acompanhado dos advogados, do personal trainer Diego Pereira e da personal chef Paula Cardoso. Depois, seguiu para o hotel Rosewood, onde descansou antes da bateria de exames.

Nesse sentido, o jogador permaneceu por três horas no local, até por volta de 17h20 (de Brasília). Depay, então, é esperado no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (5) para passar por avaliações físicas e últimos exames.

Embora façam parte do protocolo para a renovação, os exames ganharam peso nos bastidores do Corinthians. Conselheiros e aliados do presidente Osmar Stabile contrários ao acordo acreditam que a avaliação pode apontar problemas físicos capazes de levar o departamento médico a desaconselhar a renovação.

Por outro lado, o estafe de Memphis afirma que o atacante reúne plenas condições de jogo e considera que as críticas à condição física fazem parte da disputa política no Parque São Jorge.

Divergências internas

Se receber aprovação médica, o jogador assinará contrato válido por mais dois anos e ficará apto para regularizar o novo vínculo na CBF. A diretoria pretende contar com o atacante na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Rosario Central, marcada para o dia 13, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.

Apesar do avanço nas tratativas, a negociação ainda enfrenta divergências internas. Parte da diretoria questiona pontos como o pagamento adicional de 10% ao estafe do jogador e os juros e multas previstos em caso de atraso.

Além do modelo de quitação da dívida de R$ 42 milhões do clube com o atacante, os critérios de premiação por títulos e a utilização da Neo Química Arena para dois eventos de Memphis, com divisão da renda. O estafe, por outro lado, afirma que essas questões já foram resolvidas e mantém confiança na conclusão do acordo.

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