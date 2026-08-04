Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação com amistosos diante da Bolívia

A Seleção Brasileira Sub-20 iniciou, nesta terça-feira (4), mais um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Sob o comando do técnico Paulo Victor, a equipe disputará dois amistosos contra a Bolívia como parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, marcado para 2027.

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As duas partidas serão realizadas no centro de treinamento da CBF. O primeiro confronto acontece no domingo (9), às 11h, enquanto o segundo está programado para a quarta-feira (12), às 10h.

Os amistosos servirão para que o técnico Paulo Victor continue avaliando o elenco e faça novos testes na equipe. Desde que assumiu a Seleção Sub-20, o treinador tem aproveitado cada convocação para conhecer melhor os atletas, experimentar formações e acompanhar a evolução individual dos jogadores.

Até aqui, o trabalho apresenta um saldo positivo. Em março, o Brasil venceu o Paraguai duas vezes por 3 a 1, em jogos disputados em São José dos Campos e no Estádio do Canindé, em São Paulo. Já em junho, a equipe enfrentou o Chile em dois amistosos: venceu o primeiro por 1 a 0, em Santiago, mas acabou derrotada por 2 a 0 no segundo duelo.

Com quatro partidas realizadas, a Seleção soma três vitórias, uma derrota, oito gols marcados e quatro sofridos. Mais do que os resultados, o objetivo da comissão técnica é ampliar a observação de jogadores que podem integrar o ciclo da categoria até o Sul-Americano.

Além da Sub-20, Paulo Victor também comandará a Seleção Pré-Olímpica, o que fortalece a integração entre as categorias de base. A ideia da CBF é acompanhar o desenvolvimento dos atletas de forma contínua, facilitando a transição entre as seleções.

Integração entre as categorias de base da Seleção

Essa aproximação entre as comissões técnicas tem sido incentivada nos últimos meses. Em abril, treinadores e profissionais das categorias de base participaram de um encontro organizado pela CBF para discutir métodos de formação e desenvolvimento de jogadores. O evento contou com a presença do técnico da Seleção principal, Carlo Ancelotti.

No mês passado, Paulo Victor também esteve na Granja Comary acompanhando os treinamentos da Seleção Sub-17, dirigida por Carlos Eduardo Patetuci. A iniciativa reforçou o intercâmbio entre as equipes técnicas e permitiu uma observação mais próxima dos atletas em diferentes fases de formação.

A integração também marcou presença durante a Copa do Brasil Sub-15, realizada na Granja Comary. Ao lado de Ancelotti, membros das comissões das Seleções Sub-20, Sub-17 e Sub-15 acompanharam a competição para observar jovens promessas do futebol brasileiro.

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