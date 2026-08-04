Carlos Miguel completa 50 partidas pelo Palmeiras e mira novas marcas

O goleiro Carlos Miguel completou 50 jogos pelo Palmeiras na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo (2), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a marca representa o primeiro clube da carreira em que o jogador alcança esse número de partidas.

“Primeiramente, agradecer a Deus, pois, sem Ele, nada seria possível, e depois agradecer também a todos aqui do staff do Palmeiras, que me incentivaram quando cheguei e me ajudam muito no trabalho do dia a dia. Passou muito rápido, parece até que foi ontem que fiz minha estreia e já completei 50 jogos em um calendário tão grande que a gente tem no Brasil”, disse.

“É muito rápido, mas eu fico muito feliz de ter conquistado essa marca no Palmeiras, é a primeira vez na minha carreira que eu conquisto isso e, para mim, é algo bem marcante. Espero conquistar 100, 200, 300, 400, o tanto que Deus permitir. É só obrigado mesmo e seguir trabalhando”, completou.

Em 23 dos 50 compromissos pelo Verdão, o arqueiro terminou sem sofrer gols. Dessa forma, o goleiro registra 46% de jogos com a defesa invicta. Ele aparece com o segundo melhor índice entre os 18 goleiros que defenderam o Alviverde neste século. Ele fica atrás apenas de Weverton, que possui 48%, e supera Marcelo Lomba, com 38%.

Jogo de volta na Arena Pantanal

Com a vantagem, o Palmeiras pode até empatar ou perder por até dois gols de diferença, em Cuiabá, para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o Fortaleza vença por três gols de diferença, a disputa da vaga será nas penalidades máximas.

“A nossa equipe conseguiu fazer um grandíssimo jogo contra o Fortaleza e é só agradecer a Deus. No fim, pude fazer algumas defesas. Como sempre falo, na hora em que o time precisar de mim e eu puder ajudar, eu vou dar a vida em campo e fazer o meu melhor, que é o que eu sei fazer sempre”, afirmou.

“A Copa do Brasil é uma competição à parte, difícil e traiçoeira. Temos sempre de estar preparados mentalmente e concentrados para definir o jogo porque pode mudar muito rápido. É 3 a 0, a gente sabe disso. Temos uma vantagem muito boa, mas temos de saber também que precisamos ter um controle muito bom mentalmente. Focar no jogo pra fazer o dever de casa também em Cuiabá, que será muito importante para sair com a classificação”, finalizou.

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