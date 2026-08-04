Ex-Vasco e Internacional, Palacios é investigado por narcotráfico

O meia-atacante Carlos Palacios encara uma situação delicada fora de campo. O ex-Vasco e Internacional e atualmente no Boca Juniors é alvo de uma investigação por possível envolvimento em um caso de narcotráfico no Chile. A polícia apreendeu um carro registrado em nome do jogador durante uma operação que encontrou uma grande quantidade de cocaína. No momento da abordagem, o sogro dele, Sebastián Soto Guerra, conduzia o veículo.

A imprensa chilena informou que o parente de Palacios é possível membro do alto escalão da organização criminosa “Los Pájaros de La Legua” — atuante na comuna de San Joaquín, em Santiago, capital chilena. Soto Guerra, aliás, é pai da companheira de Carlos Palacios, Alexia Catalina.

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Até o momento, não há informação de que Palacios estivesse no veículo durante a operação. A polícia segue em investigação

“O sogro deste jogador era um dos alvos principais que estavam sendo investigados. Esta é uma investigação que já tinha longa data. A investigação continua e deverá estabelecer se efetivamente existe algum vínculo do jogador com a investigação pelo delito de tráfico de drogas”, afirmou Alex Cortés, chefe da Promotoria do Sistema de Análise Criminal (SAC) da Região Metropolitana Sul.

Palacios no futebol brasileiro

Palacios atuou no futebol brasileiro entre 2021 e 2022. Ele chegou ao Internacional por um valor de US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões na cotação na época) e jogou por 34 jogos. Em seguida, o jogador foi para o Vasco, em uma negociação que girou em torno de R$ 8 milhões.

Ele, entretanto, não vingou no Rio de Janeiro e foi por empréstimo ao Colo-Colo na temporada seguinte. Desde 2025, defende o Boca, com 37 jogos, três gols e quatro assistências.

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