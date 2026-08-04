Botafogo se inspira no passado e lança uniforme de mangas longas

O Botafogo, em parceria com a Mizuno, apresentou, nesta terça-feira (4), a terceira camisa de manga longa para 2026-2027. O clube alvinegro se inspira no passado e resgata, assim, o primeiro uniforme do futebol de sua história. O meião laranja completa o conjunto do Mais Tradicional.

A nova peça da coleção “Eu sou do Preto e Branco” traz novamente à tona um uniforme que foi eleito o mais bonito de maio, segundo o site “Footy Headlines”, especializado em camisas de futebol.

O uniforme traz também o selo e o monograma da fundação do Botafogo Football Club, em 1904. A peça está disponível nas lojas físicas da Botafogo Store e pode ser adquirida no site do próprio clube.

Rafael Santos, diretor de Marketing da Mizuno, celebrou o casamento da fornecedora de material esportivo com o Glorioso em mais um lançamento que obrigará os escolhidos a coçar o bolso. Afinal, o manto custa R$ 599,99 (sócios, dependendo da categoria, têm abatimento). Mas, para reforçar a paixão pelo Mais Tradicional, vale o investimento.

“A camisa de manga longa convida o torcedor a mergulhar na história do Botafogo. Um clube centenário, de tradição, identidade e inovação. Os valores também fazem parte da essência da Mizuno, que busca honrar as raízes sem abrir mão da performance. O sucesso da versão de manga curta mostrou a força dessa conexão com a torcida. Agora, ampliamos a coleção com uma nova opção, pensada para acompanhar o torcedor tanto dentro quanto fora dos estádios”, afirmou o executivo.

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