Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de conquistar uma boa vantagem no jogo de ida, o Palmeiras volta a enfrentar o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, nesta quarta-feira (5), os comandados do técnico Abel Ferreira medem forças com o Leão do Pici às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

Com a vantagem, o Alviverde pode até empatar ou perder por até dois gols de diferença, em Cuiabá, para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o Fortaleza vença por três gols de diferença, a disputa da vaga será nas penalidades máximas.

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Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (5) terá a transmissão do Amazon Prime, Globo, Premiere e Sportv.

Como chega o Fortaleza

O técnico Paulo Autuori necessita definir se mantém o time principal ou poupa jogadores de olho na Série B. Nesse sentido, as principais dúvidas são em relação a Ronald e Luiz Fernando, que deixaram o campo no segundo tempo no jogo de ida.

Apesar dos desgastes, os dois jogadores seguiram com o time que enfrenta o Palmeiras na Arena Pantanal. Caso Ronald não fique à disposição, o técnico tricolor conta com Rodrigo e Ryan para a função. Outras opções são Rodriguinho e Lucas Crispim, que podem atuar como meio-campistas mais avançados.

Como chega o Palmeiras

Além de Jefté e Bruno Fuchs, que já estavam fora em virtude de suas respectivas lesões, Khellven e Paulinho também estão em tratamento por problemas musculares e fora da partida.

Além disso, Gustavo Gómez, diagnosticado com lesão muscular, treinou à parte do elenco. Assim, o zagueiro paraguaio também não estará à disposição para o jogo da Copa do Brasil.

Por fim, o técnico Abel Ferreira pode rodar a equipe e dar descanso pra alguns atletas. Marlon Freitas e Andreas Pereira são os jogadores que mais estiveram em campo na temporada com a camisa alviverde. Por outro lado, Flaco López, que disputou a Copa do Mundo pela Argentina, e Vitor Roque, em processo de recondicionamento, podem ganhar minutagem.

FORTALEZA X PALMEIRAS

Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data-Hora: 05/08/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Mato Grosso (MT)

FORTALEZA: João Ricardo; Mailton, Neris, Lucas Gazal e Mucuri; Lucas Sasha, Ronald e Rodriguinho; Vitinho, Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Paulo Autuori.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Murilo e Barboza; Allan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Piquerez (Arthur); Arias, Mauricio e Flaco López (Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)