Artur Jorge deve promover mudança no Cruzeiro contra a Chapecoense

O Cruzeiro finalizou sua preparação para o duelo contra a Chapecoense, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (5), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico Artur Jorge deve promover ao menos uma mudança no time que atuou contra os catarinenses no jogo de ida, no domingo.

O lateral-esquerdo Gabriel Rojas deve voltar à equipe titular, entrando na vaga de Villalba. O zagueiro atuou improvisado no setor para fazer uma marcação mais forte sobre o ataque da Chape. Com o empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o Cruzeiro deve ter um time mais ofensivo em casa.

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A ponta-esquerda também gera dúvidas na cabeça do treinador. Afinal, a lesão de Sinisterra deixou uma lacuna no setor, e Artur Jorge vem testando jovens da base. Contra o Coritiba, Felipe Morais começou jogando, enquanto Kaique Kenji iniciou contra a Chapecoense.

Quem não joga é o atacante Néiser Villarreal. O atacante sentiu um incômodo muscular ainda durante a intertemporada e deve voltar a jogar em meados deste mês. Wanderson e Chico da Costa também não devem figurar entre os relacionados, mas por opção do treinador.

Dessa maneira, o Cruzeiro deve ir a campo com o seguinte time: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Kaique Kenji (Felipe Moraes), Arroyo e Kaio Jorge.

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