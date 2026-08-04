Mohamed Salah está perto de ser anunciado pelo Trabzonspor

Mohamed Salah está muito próximo de definir seu futuro. Livre no mercado, o atacante egípcio deve reforçar o Trabzonspor, da Turquia, que confirmou nesta terça-feira (4) o avanço das negociações para contratar o jogador de 34 anos.

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Em comunicado oficial, o clube informou que Salah desembarcará nesta quarta-feira (5) no Aeroporto de Istambul e, posteriormente, seguirá para Trabzon, onde é aguardado no fim da tarde. A equipe também anunciou que divulgará em breve os detalhes da cerimônia de apresentação, indicando que o acordo está praticamente concluído.

A expectativa é de que o ex-Liverpool assine contrato por duas temporadas com o clube turco. Sem vínculo com nenhuma equipe, Salah chega como uma das principais contratações do futebol local para a temporada.

A chegada de Salah representa um grande reforço para o Trabzonspor, que aposta na experiência e na qualidade do atacante para elevar o nível da equipe nas competições da temporada.

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