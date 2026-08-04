Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate, sem gols, no jogo de ida, Cruzeiro e Chapecoense voltam a se enfrentar pelas oitavas da final da Copa do Brasil. Assim, as equipes medem forças nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão.

Dessa forma, quem vencer o próximo compromisso garante uma vaga nas quartas de final, mas em caso de empate, caberá as penalidades máximas definir o classificado. No entanto, só saberá o próximo adversário na competição nacional depois de um sorteio.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (5) terá a transmissão dos canais Premiere e Sportv.

Como chega o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Gabriel Rojas deve voltar à equipe titular, entrando na vaga de Villalba. O zagueiro atuou improvisado no setor para fazer uma marcação mais forte sobre o ataque da Chape.

A ponta-esquerda também gera dúvidas na cabeça do treinador. Afinal, a lesão de Sinisterra deixou uma lacuna no setor, e Artur Jorge vem testando jovens da base. Contra o Coritiba, Felipe Morais começou jogando, enquanto Kaique Kenji iniciou contra a Chapecoense.

Quem não joga é o atacante Néiser Villarreal. O atleta sentiu um incômodo muscular ainda durante a intertemporada e deve voltar a jogar em meados deste mês. Wanderson e Chico da Costa também não devem figurar entre os relacionados, mas por opção do treinador.

Como chega a Chapecoense

A equipe catarinense terá uma novidade para o duelo decisivo. Afinal, o centroavante uruguaio Franco Rossi, emprestado pelo Toluca, do México, estrá entre os titulares.

Por outro lado, os atacantes Túlio Eduardo e Rossi, reforços da Chape, ainda não estrearam. Max Alves, Bruno Tubarão e Fernando já estiveram em campo e aparecem como opções. Por fim, Yannick Bolasie se recupera de uma lesão no pâncreas e está fora de combate.

CRUZEIRO x CHAPECOENSE

Copa do Brasil – Jogo de volta da Copa do Brasil

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 05/08/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Kaique Kenji (Felipe Moraes), Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Bruno Leonardo (Rafael Thyere), Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Franco Rossi, e Marcinho (Kevin Ramírez). Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

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