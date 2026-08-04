Infantino convoca reunião de crise no Marrocos após racha na Fifa

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, convocou uma reunião de crise com o alto escalão da entidade para esta quarta-feira (5), na cidade de Rabat, no Marrocos. A iniciativa do dirigente busca conter o forte isolamento político após o fracasso na criação da Fifa Forward Enterprise (FFE). A proposta previa a venda de ações minoritárias para investidores privados e prometia arrecadar até 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 23,8 bilhões na cotação atual). Todavia, a medida gerou enorme rejeição no mercado e acabou cancelada apenas três dias após o anúncio oficial.

O movimento provocou duras críticas de aliados históricos e enfraqueceu a gestão do dirigente. O secretário-geral da entidade, Mattias Grafström, classificou o episódio como lamentável em comunicado interno. Da mesma forma, o chefe de Desenvolvimento Global, Arsène Wenger, considerou o recuo absolutamente necessário. Por outro lado, a Uefa passou a defender abertamente a troca no comando da instituição. Consequentemente, o órgão europeu lidera a oposição e articula um boicote de suas 55 federações filiadas a futuras competições do calendário internacional.

Articulação no Marrocos e bastidores da eleição na Fifa

O território marroquino foi escolhido de forma estratégica para o encontro. O país africano será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 e mantém aliança sólida com a atual gestão. Assim, Infantino tenta reestruturar seu apoio político visando o pleito presidencial marcado para março de 2027. A movimentação busca evitar uma reunião de emergência no Conselho da Fifa já que a convocação do mesmo exige a assinatura de 19 dos 37 membros do colegiado para discutir a destituição do cargo.

Apesar da forte pressão exercida pela Uefa, pela Concacaf e pela Confederação Asiática, o mandatário ainda preserva o respaldo de parte dos dirigentes da CAF e da Conmebol. Além disso, Infantino tenta demonstrar capacidade de liderança para assegurar seu quarto mandato consecutivo na entidade. Assim sendo, os desdobramentos da reunião em Rabat definirão os próximos passos da crise e o futuro do comando do futebol mundial.

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