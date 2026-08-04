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Infantino convoca reunião de crise no Marrocos após racha na Fifa

Infantino convoca reunião de crise no Marrocos após racha na Fifa
Infantino convoca reunião de crise no Marrocos após racha na Fifa -

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, convocou uma reunião de crise com o alto escalão da entidade para esta quarta-feira (5), na cidade de Rabat, no Marrocos. A iniciativa do dirigente busca conter o forte isolamento político após o fracasso na criação da Fifa Forward Enterprise (FFE). A proposta previa a venda de ações minoritárias para investidores privados e prometia arrecadar até 4,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 23,8 bilhões na cotação atual). Todavia, a medida gerou enorme rejeição no mercado e acabou cancelada apenas três dias após o anúncio oficial.

O movimento provocou duras críticas de aliados históricos e enfraqueceu a gestão do dirigente. O secretário-geral da entidade, Mattias Grafström, classificou o episódio como lamentável em comunicado interno. Da mesma forma, o chefe de Desenvolvimento Global, Arsène Wenger, considerou o recuo absolutamente necessário. Por outro lado, a Uefa passou a defender abertamente a troca no comando da instituição. Consequentemente, o órgão europeu lidera a oposição e articula um boicote de suas 55 federações filiadas a futuras competições do calendário internacional.

Articulação no Marrocos e bastidores da eleição na Fifa

O território marroquino foi escolhido de forma estratégica para o encontro. O país africano será uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 e mantém aliança sólida com a atual gestão. Assim, Infantino tenta reestruturar seu apoio político visando o pleito presidencial marcado para março de 2027. A movimentação busca evitar uma reunião de emergência no Conselho da Fifa já que a convocação do mesmo exige a assinatura de 19 dos 37 membros do colegiado para discutir a destituição do cargo.

Apesar da forte pressão exercida pela Uefa, pela Concacaf e pela Confederação Asiática, o mandatário ainda preserva o respaldo de parte dos dirigentes da CAF e da Conmebol. Além disso, Infantino tenta demonstrar capacidade de liderança para assegurar seu quarto mandato consecutivo na entidade. Assim sendo, os desdobramentos da reunião em Rabat definirão os próximos passos da crise e o futuro do comando do futebol mundial.

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