São Paulo intensifica preparação para duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

O São Paulo deu sequência à preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o técnico Dorival Júnior comandou mais uma atividade no CT da Barra Funda com foco no confronto, marcado para sábado (8), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre.

Dessa forma, a comissão técnica concentrou os trabalhos nas jogadas ofensivas. O treino começou com exercícios em campo reduzido, em situações de três contra dois e quatro contra três. Na sequência, os jogadores realizaram atividades de duelos, superioridade numérica, inversão de jogadas e construção ofensiva contra a defesa adversária.

O lateral-esquerdo Nicolas não participou da atividade. O jogador atropelou e matou um idoso na última segunda-feira (3), em Barueri, passou a noite detido e responderá ao processo em liberdade.

Nesse sentido, o elenco ainda fará treinos nesta quarta, quinta e sexta-feira antes da viagem para Porto Alegre. A comissão técnica aproveitará os últimos dias de preparação para definir a equipe que enfrentará o Grêmio.

Fora das quatro linhas, a diretoria trabalha para quitar a dívida com a Lazio, da Itália, e encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. O objetivo é regularizar a situação e inscrever os reforços Domingos Duarte, zagueiro, e Iago, lateral-esquerdo. O São Paulo ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos.

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