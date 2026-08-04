ASSINE JÁ!
Jogada10

Doku usou substância proibida na Copa após autorização da Fifa

Doku usou substância proibida na Copa após autorização da Fifa
Doku usou substância proibida na Copa após autorização da Fifa -

O atacante Jeremy Doku viveu momentos dramáticos durante a disputa da Copa do Mundo. O astro do Manchester City e da seleção da Bélgica sofreu uma grave infecção respiratória nos Estados Unidos e precisou de internação em um hospital de emergência. Por conta da gravidade do quadro clínico, a Fifa concedeu uma Autorização de Uso Terapêutico (AUT) para que o atleta utilizasse cortisona. A substância é um corticoide anti-inflamatório vetado pelo controle antidoping por conta do potencial de ganho de desempenho.

A revelação sobre o problema de saúde partiu do próprio jogador em seu canal no YouTube. O atleta de 24 anos relatou que convivia com uma tosse persistente e dores no peito desde o período de preparação. Mesmo sem treinar adequadamente, o ponta atuou por 86 minutos na estreia contra o Egito. Contudo, o estado de saúde piorou drasticamente na noite seguinte ao confronto inicial do torneio.

“Um dia depois do jogo com o Egito, estava na cama lendo um livro e senti uma dor inacreditável. Não conseguia me mexer e queria chorar. A uma da manhã, fui para um hospital de emergência. Fiz todos os exames e os médicos viram líquido nos meus pulmões. Eles disseram que isso era incomum. Cheguei a tossir sangue antes disso. Tomei os medicamentos e fiz tudo que pude para me recuperar.”

Liberação da Fifa, nascimento do filho e retorno aos gramados

A utilização da cortisona em comprimidos ocorreu estritamente sob as regras internacionais da AUT. O protocolo garante a atletas a administração de substâncias proibidas em cenários de risco severo à saúde e sem alternativas medicinais equivalentes. O jornal belga “Dernière Heure” confirmou a liberação formal do órgão regulador do futebol mundial durante a competição.

Além do drama médico, Doku enfrentou outra reviravolta nos bastidores do Mundial. A esposa do atacante entrou em trabalho de parto na Bélgica antes da data prevista. Com dores no peito e limitações nos treinos, o jogador solicitou permissão à comissão técnica para viajar e acompanhar o nascimento do filho:

“Já não ia conseguir jogar naquele momento. Então perguntei se poderia viajar para ver meu filho. A comissão técnica nem pensou duas vezes. Agradeço muito à seleção por abrir o caminho e me ajudar desde o início.”

Posteriormente, o atleta retornou aos Estados Unidos, superou o quadro respiratório e voltou aos gramados pela Seleção Belga. A campanha do país terminou nas quartas de final após derrota para a Espanha, equipe que conquistou o título da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas