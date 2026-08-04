Doku usou substância proibida na Copa após autorização da Fifa

O atacante Jeremy Doku viveu momentos dramáticos durante a disputa da Copa do Mundo. O astro do Manchester City e da seleção da Bélgica sofreu uma grave infecção respiratória nos Estados Unidos e precisou de internação em um hospital de emergência. Por conta da gravidade do quadro clínico, a Fifa concedeu uma Autorização de Uso Terapêutico (AUT) para que o atleta utilizasse cortisona. A substância é um corticoide anti-inflamatório vetado pelo controle antidoping por conta do potencial de ganho de desempenho.

A revelação sobre o problema de saúde partiu do próprio jogador em seu canal no YouTube. O atleta de 24 anos relatou que convivia com uma tosse persistente e dores no peito desde o período de preparação. Mesmo sem treinar adequadamente, o ponta atuou por 86 minutos na estreia contra o Egito. Contudo, o estado de saúde piorou drasticamente na noite seguinte ao confronto inicial do torneio.

“Um dia depois do jogo com o Egito, estava na cama lendo um livro e senti uma dor inacreditável. Não conseguia me mexer e queria chorar. A uma da manhã, fui para um hospital de emergência. Fiz todos os exames e os médicos viram líquido nos meus pulmões. Eles disseram que isso era incomum. Cheguei a tossir sangue antes disso. Tomei os medicamentos e fiz tudo que pude para me recuperar.”

Liberação da Fifa, nascimento do filho e retorno aos gramados

A utilização da cortisona em comprimidos ocorreu estritamente sob as regras internacionais da AUT. O protocolo garante a atletas a administração de substâncias proibidas em cenários de risco severo à saúde e sem alternativas medicinais equivalentes. O jornal belga “Dernière Heure” confirmou a liberação formal do órgão regulador do futebol mundial durante a competição.

Além do drama médico, Doku enfrentou outra reviravolta nos bastidores do Mundial. A esposa do atacante entrou em trabalho de parto na Bélgica antes da data prevista. Com dores no peito e limitações nos treinos, o jogador solicitou permissão à comissão técnica para viajar e acompanhar o nascimento do filho:

“Já não ia conseguir jogar naquele momento. Então perguntei se poderia viajar para ver meu filho. A comissão técnica nem pensou duas vezes. Agradeço muito à seleção por abrir o caminho e me ajudar desde o início.”

Posteriormente, o atleta retornou aos Estados Unidos, superou o quadro respiratório e voltou aos gramados pela Seleção Belga. A campanha do país terminou nas quartas de final após derrota para a Espanha, equipe que conquistou o título da Copa do Mundo.

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