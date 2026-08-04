No último lance, Atlético bate Juventude e vai às quartas da Copa do Brasil

De forma dramática, o Atlético é o primeiro classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (4/8), o Galo venceu o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas da competição. Alan Minda, no último lance do duelo, marcou o gol da vitória e da classificação. O duelo de ida, na Arena MRV, ficou zerado, e qualquer triunfo daria a vaga.

Após o final da partida, jogadores e membros da comissão técnica do Juventude ficaram revoltados com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que chegou a levar o apito à boca no lançamento que originou o gol do Galo, mas não assoprou e permitiu o ataque atleticano.

As quartas de final serão entre o final de agosto e o início de setembro. Os jogos de ida estão inicialmente marcados para os dias 26 e 27, enquanto a volta acontecerá nos dias 2 e 3. A CBF ainda irá fazer o sorteio.

Cadê a pontaria?

Faltou mais futebol no primeiro tempo entre as equipes. Mesmo fora de casa, o Atlético chegou mais vezes no ataque, mas faltou acertar a pontaria. Vitor Hugo, Lyanco e Cissé tiveram oportunidade de marcar. A melhor chance foi com Cuello, que acertou o travessão. Do outro lado, o Juventude procurou jogar de mais reativa e chegou com Fábio Lima e Raí Silva aproveitou saída errada da defesa e bateu de fora para boa defesa de Everson.

Não faltou chances para os dois lados

O segundo tempo foi diferente da etapa inicial. O Atlético começou a acelerar as jogadas no setor de ataque, porém a defesa jaconera estava bem postada e procurou reduzir os espaços. No início, Bernard, dentro da área, teve grande oportunidade, mas chutou na “lua”. Logo depois, o Juventude respondeu com o zagueiro Marcos Paulo, que cabeçou para defesa milagrosa de Everson. O Jaconero, de forma rara, conseguiu uma troca de passes no campo ofensivo e assustou com Raí, porém a defesa cortou. Posteriormente, as equipes reduziram o ritmo.

Porém, nos minutos finais, o jogo ficou eletrizante Gabriel Pinheiro arriscou um chutaço dentro da área e Amarilla quase marca após confusão entre Lyanco e Everson para os donos da casa. Do outro lado, Minda e Igor Gomes, na rede pelo lado de fora, também poderiam balançar as redes.

Alan Minda salvador

E quando todos já esperavam a disputa por pênaltis, Alan Minda garantiu a classificação do Galo. No último lance do jogo, Lyanco lança a bola, a defesa do Juventude bateu cabeça, Minda acreditou até o fim, aproveitou a sobra e colocou no fundo das redes.

JUVENTUDE 0x1 ATLÉTICO (Ida: 0x0)

Oitavas de Final (Volta) – Copa do Brasil

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data: 4/8/2026 (terça-feira)

Público/Renda: 10.206 presentes / R$ 360.565,00

Gols: Alan Minda, 49’/2°T (0-1)

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi, Marcos Paulo; Aderlan (Nathan Santos, 23’/2°T), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza (Diogo Barbosa, 13’/2°T); MP (Pablo Roberto, 13’/2°T), Fábio Lima (Amarilla, 32’/2°T) e Alisson Safira (Luan Martins, 32’/2°T). Técnico: Maurício Barbieri. Técnico: Maurício Barbieri.

ATLÉTICO: Everson; Natanael; Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco (Minda, 33’/2°T), Mamady Cissé (Igor Gomes, 26’/2°T) e Victor Hugo (Maycon, 33’/2°T); Bernard (Dudu, 26’/2°T), Tomás Cuello e Mateo Cassiera. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão amarelo: Alisson Safira (JUV), Ruan Tressoldi (CAM)

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