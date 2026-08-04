Palmeiras chega a Cuiabá para pegar o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Palmeiras desembarcou no início da noite desta terça-feira (4) em Cuiabá, onde enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, a delegação alviverde conta com 23 jogadores para a partida na Arena Pantanal.

Por outro lado, o zagueiro Barboza ficou fora da viagem por causa de desgaste físico e permaneceu em São Paulo. Além dele, o técnico Abel Ferreira não terá Jefté, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Khellven e Paulinho, que seguem como desfalques da equipe.

Com a vantagem construída no primeiro confronto, o Alviverde entra em campo em situação confortável. Após vencer o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida, o Verdão pode até perder por dois gols de diferença. Nesse sentido, caso isso aconteça, o time irá garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Dessa forma, a comissão técnica avalia preservar alguns jogadores que apresentam maior desgaste físico. Abel Ferreira deve definir a formação titular após a última análise do elenco antes do duelo decisivo.

Uma provável escalação do Palmeiras tem Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas), Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Allan, Arias e Flaco López (Sosa).