Alan Minda garante vitória do Atlético e vibra: “Isso é Galo”

O atacante Alan Minda assumiu o papel de herói do Atlético na noite desta terça-feira (4). O jogador equatoriano marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado garantiu a classificação do clube mineiro para as quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes empatavam sem gols no placar agregado após mais de 180 minutos de disputa intensa ao longo dos confrontos de ida e volta.

O técnico Eduardo Domínguez promoveu a entrada de Minda aos 34 minutos do segundo tempo. A aposta funcionou de forma decisiva nos acréscimos da partida. Aos 48 minutos e 54 segundos, a defesa do Juventude cometeu uma falha grave na saída de bola. O atacante se antecipou ao lance, dominou a posse e finalizou para o fundo das redes. Em entrevista após o apito final, o atleta festejou o momento com a camisa alvinegra:

“Estou muito feliz, fui muito bem acolhido pelo grupo desde o primeiro dia que cheguei. Muito feliz pelo gol e pela classificação para a próxima fase. Isso é Galo, aqui se luta até o final, vamos em frente.”

Premiação milionária para o Atlético

Além de avançar na busca pelo tricampeonato da competição nacional, a vaga assegura um impacto financeiro importante para os cofres do Atlético. O clube embolsa uma premiação de R$ 4,5 milhões da CBF pela vaga na próxima fase do torneio. Anteriormente, a instituição conquistou as edições de 2014, diante do rival Cruzeiro, e de 2021, sobre o Athletico-PR.

As duas equipes agora viram a chave e concentram as atenções no Campeonato Brasileiro, cada um em sua respectiva divisão. O Galo volta a campo no próximo sábado (8), às 18h30, para enfrentar o Ceará pela 22ª rodada da Série A. Por outro lado, o Juventude viaja ao interior paulista no domingo (9), onde mede forças com o Novorizontino, às 16h pela Série B.

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