Atalanta deve formalizar oferta a Danilo, do Botafogo, nesta quarta

A novela Danilo não chegou ao fim e ainda terá, ao que parece, alguns capítulos pela frente. Segundo o jornal “O Globo”, a Atalanta (ITA) está atrás da fera do Botafogo e deve formalizar uma oferta por ela nesta quarta-feira (5).
Os italianos, porém, lançarão uma proposta abaixo do valor estipulado pelo Glorioso. A Atalante oferecerá 25 milhões de euros (R$ 148 milhões) pelo volante. O Botafogo quer de 30 (R$ 177,5 milhões) a 40 milhões de euros (R$ 236,6 milhões).
A oferta da Atalanta é, aliás, inferior a do Palmeiras: 28 milhões de euros (R$ 165,6 milhões). O Botafogo recusou a oferta o Verde e colocou Danilo em campo contra o Vitória para completar 13 jogos e ficar impedido de defender outro time nesta edição do Campeonato Brasileiro.
Em 2026-2027, a Atalanta disputará a Uefa Conference League, terceiro torneio do Velho Continente. O clube da Bota, porém, tem o hábito de desenvolver talentos e negociá-los com clubes maiores na sequência. O estafe da Danilo, por isso, vê com bons olhos a possibilidade de o jogador trocar o Botafogo pelo Calcio.
Danilo tem contrato com o Botafogo até julho de 2029. Ele chegou no segundo semestre de 2025.
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