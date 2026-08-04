Everson vibra após vaga do Atlético: “Vestiário está em êxtase”

O goleiro Everson assumiu protagonismo decisivo na classificação do Atlético para as quartas de final da Copa do Brasil. O camisa 1 garantiu o placar zerado com três intervenções importantes na noite desta terça-feira (4), no Estádio Alfredo Jaconi. Consequentemente, a equipe sustentou o resultado até o gol da vitória nos acréscimos em Caxias do Sul. Em entrevista após o apito final, o arqueiro celebrou o ambiente festivo do grupo e destacou a busca constante pelo título nacional:

“Deu para respirar um pouquinho. Óbvio que o vestiário está em êxtase por conta da classificação no último minuto e por continuar sonhando com esse título.”

Apesar da comemoração, o jogador fez questão de reconhecer o alto nível técnico apresentado pelo Juventude ao longo da eliminatória. O atleta elogiou o sistema defensivo da equipe gaúcha e destacou a atuação do goleiro Jandrei. Todavia, a eficiência mineira no lance final garantiu a vaga no torneio:

“Hoje é uma classificação importante, mas é bom frisar a qualidade do Juventude, que fez dois grandes jogos. É difícil jogar aqui, eles têm um sistema defensivo muito forte e sabem contra-atacar bem. O Jandrei é um grande goleiro e sabe jogar bem com os pés. Ele dificultou nosso jogo aqui e lá, mas graças a Deus fomos felizes ali no último lance.”

“ESTAMOS INVICTOS!” EVERSON FALOU UM POUCO SOBRE ESSE SEGUNDO SEMESTRE POSITIVO PARA O GALO!#CopadoBrasilNoPrimeVideo #Atlético #VamoGalo #JUVxCAM pic.twitter.com/HRkG7k7A9b — Prime Video Sport Brasil (@pvsportbr) August 5, 2026

Evolução tática e mensagem para a torcida do Atlético

Além de analisar o confronto, Everson ressaltou o impacto positivo do período de treinos durante a pausa do calendário. O atleta explicou que a interrupção fortaleceu a parte física e tática do elenco sob o comando da comissão técnica. Assim, a equipe ostenta uma sequência invicta no retorno das competições oficiais:

“Essa parada foi quase uma pré-temporada, com 30 dias de trabalho. Nós conseguimos trabalhar muito a parte física e tática para entender a metodologia do professor. Nesse pós-Copa estamos invictos, com duas vitórias, dois empates e dois jogos sem sofrer gols. Para conquistar as vitórias você precisa não tomar gols. Estamos no caminho certo e evoluindo para colocar o Galo em finais.”

Por fim, o goleiro direcionou agradecimentos aos torcedores que compareceram ao estádio no interior gaúcho. Da mesma forma, o atleta convocou a torcida de Belo Horizonte para apoiar o elenco nos desafios do segundo semestre:

“Agradecer à Massa que veio aqui e nos incentivou. Pude comemorar o nosso gol com eles. Agradecer os que ficaram em Minas, pedir para continuar nos incentivando e apoiando, é o nosso maior patrimônio e na próxima fase vai ser de suma importância, que eles possam nos abraçar nesse segundo semestre pois estamos nos dedicando para dar as vitórias ao Galo”

O Galo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde visita o Remo no próximo sábado (8), em Belém. Além disso, a equipe inicia na próxima semana o duelo de oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Red Bull Bragantino.

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