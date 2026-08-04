Domínguez explica trocas no Atlético e avisa: “Teremos que mudar”

O técnico Eduardo Domínguez surpreendeu ao promover três alterações na escalação inicial do Atlético para o confronto decisivo contra o Juventude. As entradas de Mamady Cissé, Alan Franco e Tomás Cuello nas vagas de Tomás Pérez, Maycon e Dudu deram novo ritmo à equipe no Estádio Alfredo Jaconi. A estratégia funcionou e o Galo venceu por 1 a 0 na noite desta terça-feira (4), garantindo a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil com gol de Alan Minda nos acréscimos.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador argentino justificou a escolha pelas trocas no setor de meio-campo. O comandante ressaltou que o desgaste físico da maratona de jogos exige um rodízio constante no elenco. Consequentemente, o técnico antecipou que fará novas modificações na equipe titular para o compromisso do final de semana:

“Começou a sequência de jogos. Precisamos nos manter fortes e teremos que mudar na próxima partida. Eu acredito muito que o meio de campo é a parte mais importante do time. Ter a possibilidade de contar com eles é importante.”

Pressão em BH e melhor desempenho do Atlético no Sul

Além de abordar a rotação dos atletas, Domínguez analisou a diferença de postura do time em relação ao duelo de ida. A equipe apresentou mais controle e paciência na Serra Gaúcha do que na Arena MRV. Segundo o treinador, a ansiedade das arquibancadas em Belo Horizonte atrapalhou a construção das jogadas no primeiro confronto:

“Na primeira etapa, na nossa casa, eu acho que tivemos boas situações para criar o jogo, mas faltou a finalização. Aqui, acho que tivemos as duas situações. Tivemos a posse de bola e as situações para fazer gol. Sinto que no segundo tempo na nossa Arena jogamos muito apressados pela pressão dos nossos torcedores e não tivemos a tranquilidade para fazer o jogo que fizemos no primeiro tempo e em quase toda a nossa partida aqui.”

A classificação emocionante no apagar das luzes garantiu uma premiação de R$ 4,5 milhões aos cofres alvinegros. Sem tempo para descanso, a delegação atleticana já vira a página e foca as atenções na sequência da temporada nacional. O Galo volta a campo no próximo sábado (8), às 18h30, quando enfrenta o Remo no Mangueirão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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