Corinthians suspende conselheiro após invasão ao Parque São Jorge

O Conselho Deliberativo do Corinthians suspendeu o conselheiro Mario Mello Junior por seis meses por causa da invasão ao quinto andar do Parque São Jorge durante a tentativa do ex-presidente Augusto Melo de retomar o comando do clube, em maio de 2025. A informação é do portal “ge”.

Embora a Comissão de Ética tenha recomendado a expulsão do associado, o plenário optou por uma punição mais branda. Isso ocorreu após um pedido apresentado pelo próprio conselheiro na sessão realizada na última segunda-feira (3).

A decisão gerou controvérsia nos bastidores do clube. Parte dos conselheiros teme que a mudança de entendimento abra espaço para que outros associados e ex-presidentes expulsos recorram à Justiça.

Além de que podem apresentar o argumento de que não tiveram a oportunidade de solicitar uma pena alternativa. Em junho, os conselheiros Maria Angela, Paulo Juricic e Ronaldo Fernandez Tomé perderam seus mandatos pelo envolvimento no mesmo episódio.

Entenda a punição

O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, afirmou que Mario reconheceu a participação na invasão e aceitou a condenação. Segundo ele, o conselheiro apenas pediu que o plenário definisse a punição, em vez de apenas confirmar a recomendação da Comissão de Ética. Dessa forma, os integrantes do Conselho decidiram apenas a penalidade, já que a condenação não estava em discussão.

O vice-presidente do Conselho, Leonardo Pantaleão, adotou posição diferente. Ele foi responsável por conduzir julgamentos anteriores, que resultaram nas expulsões dos conselheiros envolvidos no caso e dos ex-presidentes Andrés Sanchez e Augusto Melo. Diante disso, defendeu entendimento distinto sobre o procedimento adotado na sessão.

Na mesma reunião, o Conselho Deliberativo também expulsou os conselheiros Manoel Ramos Evangelista, o Mané da Carne, e Marcelo Mariano. Ambos solicitaram que o plenário analisasse a possibilidade de suspensão antes da expulsão, nos mesmos moldes aplicados a Mario Mello Junior, mas o pedido não prosperou.

Por fim, Mané da Carne recebeu a punição por ameaças à conselheira Suzy Miranda, em 2022, e por denúncias de racismo durante uma sessão do Conselho, em 2023. Já Marcelo Mariano respondeu ao processo por envolvimento no caso VaiDeBet, que levou à denúncia criminal e ao impeachment de Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook