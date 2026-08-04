Bap assume parcela de culpa por desgaste com Leila Pereira

Flamengo e Palmeiras têm embates dentro e fora de campo. Enquanto os jogadores disputam pela vitória, os presidentes trocam farpas em eventos e notas oficiais. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que enxerga uma forte diferença entre sua personalidade e a da mandatária do Verdão.

“Flamengo e Palmeiras não precisam ser amigos, mas precisam sentar na mesa e discutir negócio como deve ser feito. Em relação à instituição, absolutamente nada contra. Ela não é culpada por tudo de ruim da relação, também tenho minha parte. O jogo tem isso, às vezes, umas cotoveladas, ofensas. Eu sei o que fiz, e ela também. Isso impede a gente de conversar? Não impede, especialmente se o tema for negócio”, disse ao podcast Sports Market Makers.

O presidente do Flamengo também admitiu que a inimizade com Leila dificulta a negociação. No caso, Bap fala sobre o novo acordo com a Libra pelos direitos de transmissão. O Alviverde, entretanto, deixou o grupo.

“Você faz negócio com quem não confia, não conhece, não tem um nível mínimo de admiração? Se eu vou a um evento na sua casa e você me trata mal, por que você acha que vou te tratar bem? Você combina uma reunião, onde vai defender seu ponto de vista, mas quando chega no dia da reunião você fala que não vai ficar na reunião, mas que vai votar contra, sabendo que a votação tem que ser unânime. Quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais”, disse o mandatário rubro-negro.

Boa relação com outros presidentes

Além disso, Bap ressaltou que não é contra o Palmeiras e citou a boa relação com os outros presidentes.

“Eu conheci o Paulo Nobre num momento muito delicado do Palmeiras, e tenho uma admiração enorme pelo que ele fez. Eu me achava louco pelo que tinha feito pelo Flamengo, mas o Paulo é um louco extraterrestre. Minha opinião é que devia ter uma estátua do Paulo Nobre no Palmeiras. Tenho o máximo respeito pela instituição e pelo Paulo.

Conflito mais recente

Recentemente, o Flamengo divulgou uma nota alegando que a arbitragem beneficia o Palmeiras. O comunicado ocorreu após a arbitragem expulsar dois jogadores do Vitória no mesmo lance contra o Verdão, que goleou e ampliou a vantagem sobre o Rubro-Negro na liderança do Brasileirão.

Antes das expulsões no time baiano, Mauricio acertou uma cotovelada no queixo de Cacá, mas o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo. Após a divulgação da nota pelo Flamengo, Leila Pereira fez críticas e classificou o movimento do clube carioca como “cara de pau“.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.