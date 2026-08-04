Santos avança na Copa do Brasil com brilho de Neymar

Na noite desta terça-feira, 4/8, o Santos, com Neymar entrando na etapa final e sendo decisivo, garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de 2026. O jogo, no Mangueirão, contou com ótima presença da torcida local. Mas o time paulista teve a vantagem de jogar com um homem a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo e de contar com Neymar, que começou no banco, entrou no segundo tempo e fez a grande jogada que resultou no gol de Rony, definindo a vitória por 1 a 0. Aliás, o atacante entrou com a camisa com o nome diferente: “Rony Rústico”. No fim, Neymar quase fez o dele, aparecendo livre, mas encobrindo o goleiro e a bola saindo pela linha de fundo. Mas o o time da casa lamentou as duas bolas na trave dos santistas.
Como o jogo de ida terminou em 0 a 0, este resultado classificou o Santos, que embolsa mais R$ 4 milhões em premiação e agora espera a definição de seu adversário nas quartas de final da competição.
Remo começa bem, mas tem um expulso
Neymar, que chegou horas antes da partida em Belém, já que no dia anterior fez o seu leilão e não vjaou com o grupo, começou no banco. Logo aos dois minutos o Remo quase marcou, Uma ligação direta deixou Alef Manga na cara do gol. O chute do atacante parou na defesa parcial de Brazão. Mas a sobra fixou sob medida opara marcar. Contudo, o remista depois de dominar e com o gol aberto chutou para fora. Chance de ouro desperdiçada. O Remo seguiu melhor, quase sempre pela direita. Depois de dez minutos de sufoco, o Santos passou a buscar mais o ataque, conseguindo algum sucesso com Caballero pela esquerda. Mas com o santista falhando na hora do arremate.
Aos 27, um momento-chave. Caballero conseguiu ganhar na velocidade de Marllon e acabou sendo derrubado. O jogador levou cartão amarelo. Porém, como era o último homem e o santista estava em direção ao gol, o árbitro Anderson Daronco foi ao VAR e mudou o cartão para vermelho. O Remo passou a jogar com dez jogadores recuou e o Santos passou a atacar mais. Gabigol por pouco não abriu o placar.
Neymar entra e é o garçom da vitória do Santos
No segundo tempo, com Neymar, Arão e Rony (este na vaga do apagado Gabigol) em campo, o Santos buscou jogadas em velocidade. Mas quem teve a primeira chance clara foi o Remo. Em uma cobrança de falta de Josep Welison, a bola acertou a trave direita de Brazão. Já o Santos quase marcou no primeiro lance de Rollheiser, aos 16 minutos. Um chute que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer grande defesa.
Aos 28 minutos, Neymar fez a diferença. O camisa 10 recebeu pela esquerda, deixou Zé Welison para trás, entrou na área e observou a entrada de Rony. O passe foi perfeito, e o atacante concluiu livre de marcação, quase na pequena área, para fazer 1 a 0 e calar o Mangueirão.
Na reta final, o Remo foi para cima. O Santos quase marcou o segundo: Neymar recebeu livre e tentou encobrir o goleiro, mas mandou para fora. O Remo quase empatou: uma finalização de Vitor Bueno acertou a trave de Brazão. No fim da partida, mesmo com o time eliminado, a torcida remista aplaudiu muito a luta do time.
REMO 0X1 SANTOS
Oitavas de final da Copa do Brasil – Jogo de volta
Data: 4/8/2026
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Gol: Rony, 28’/2ºT (0-1)
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco (Edson Fernando, 34’/2ºT), Zé Welison, Zé Ricardo (Jáderson, 42’/2ºT, Jajá (Taliari, 19’/2ºT) e Yago Pikachu (Matheus Alexandre, 34’/2ºT); Alef Manga (Vitor Bueno, 34’/2ºT). Técnico: Léo Condé
SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; João Schmidt (Arão, intervalo), Christian Oliva (Samuel Pierri, 38’/2ºT), Gabriel Bontempo (Neymar, Intervalo), Barreal; Caballero (Rollheiser, 15’/2ºT) e Gabigol (Rony, Intervalo). Técnico: Cuca.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michel Stanislau (RS)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Picco (REM); Gabigol, João Schmidt, Oliva, Gabriel Menino, Barreal (SAN)
Cartões vermelhos: Marllon, (REM, 27’/1ºT)
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