Palmeiras registra déficit de R$ 124 milhões no 1º semestre de 2026

O Palmeiras encerrou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 124 milhões, valor muito acima do previsto no orçamento anual, que estimava perdas de R$ 19,4 milhões. Só em junho, o rombo foi de R$ 58,10 milhões. Esse resultado negativo coincidiu com a paralisação do calendário nacional devido à Copa do Mundo, embora o clube já tivesse projetado uma queda natural nas receitas durante esse período.

De acordo com o balancete, as receitas de junho somaram R$ 37,08 milhões, puxadas principalmente por direitos de transmissão (R$ 23,19 milhões) e patrocínios (R$ 11,75 milhões). No entanto, as despesas foram muito superiores, alcançando R$ 91,22 milhões, com destaque para encargos sociais (R$ 37,28 milhões), amortização de atletas (R$ 26,38 milhões) e direitos de imagem (R$ 13,69 milhões).

No acumulado do semestre, os gastos com o futebol profissional chegaram a R$ 559,79 milhões, enquanto as receitas do departamento ficaram em R$ 358,22 milhões. Entre os principais custos, estão R$ 153,79 milhões em amortizações de contratações, R$ 71,24 milhões em direitos de imagem e R$ 195,94 milhões em pessoal e encargos sociais.

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Palmeiras: números contrastam com 2025

O relatório financeiro também aponta que o clube arrecadou R$ 432,35 milhões entre janeiro e junho. Isso equivale a cerca de 30% abaixo do valor orçado para o período, que era de R$ 619,07 milhões. Essa diferença, portanto, reforça o impacto da queda de receitas e do aumento das despesas no resultado final.

Os números contrastam fortemente com o desempenho de 2025, quando o Palmeiras registrou o maior faturamento da sua história: R$ 1,7 bilhão em receitas e um superávit recorde de R$ 292,4 milhões. O salto negativo em 2026 evidencia o desafio de manter o equilíbrio financeiro após um ano de resultados extraordinários.

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