Zenit mira contratação de Hércules após recusa de Danilo

O volante Hércules, titular absoluto do Fluminense, entrou no radar do Zenit, da Rússia. O clube europeu realizou uma sondagem inicial pelos representantes do atleta de 25 anos nas últimas horas. A diretoria russa enxerga no jogador um perfil semelhante ao de Danilo, do Botafogo, e ao de Gerson, que atualmente defende o Cruzeiro.

Apesar das consultas aos agentes, a equipe de São Petersburgo ainda não apresentou uma proposta oficial à diretoria tricolor. O clube russo mantém Danilo como alvo prioritário para o setor de meio-campo. Contudo, como o atleta alvinegro já manifestou o desejo de não atuar no futebol da Rússia, Hércules passou a ser tratado como a principal alternativa nos bastidores.

Importância tática de Hércules

Contratado no início de 2025 junto ao Fortaleza, o meio-campista conquistou espaço rapidamente e já acumula 101 partidas com a camisa do Fluminense. Na atual temporada, o jogador soma quatro gols em 31 jogos disputados. As boas atuações renderam elogios públicos do técnico Luis Zubeldía, que destacou a importância da dupla formada por Hércules e Martinelli:

“Como somos uma equipe ofensiva, os meias se desgastam mais pela importância que têm no funcionamento da equipe. Eles precisam participar das pressões, sair delas e iniciar as jogadas em determinadas situações. Para não perder a consistência defensiva e aproveitar o poder ofensivo, é fundamental que os dois façam um trabalho incrível em todos os aspectos.”

Por conta da função tática exercida no esquema da comissão técnica, o treinador argentino considera a manutenção da dupla fundamental para o restante do ano. Alheio ao assédio do exterior, Hércules foca na preparação para o clássico contra o Vasco nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

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