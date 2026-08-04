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Diretor do Juventude cobra árbitro na saída do estádio após eliminação

Diretor do Juventude cobra árbitro na saída do estádio após eliminação
Diretor do Juventude cobra árbitro na saída do estádio após eliminação -

Diretor executivo do Juventude, Lucas Andrino se irritou com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético nesta terça-feira (4). O profissional estava se dirigindo para a van, junto com a equipe, no estacionamento do Estádio Alfredo Jaconi, quando recebeu cobrança do executivo.

O dirigente, portanto, reclamou que o profissional do apito não terminou a partida antes do gol no fim de Alan Minda. A declaração foi captada pela Itatiaia.

“Eu te ofendi? Eu te ofendi? Você acabou o tempo antes e depois você não respeitou o tempo. Por que você fez isso?”, afirmou, na saída do estádio em Caxias do Sul (RS).

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Aos 49 minutos do segundo tempo, quando tudo indicava que a classificação iria para os pênaltis, Alan Minda apareceu e fez o tão esperado gol. Após mais de 180 minutos de seca no Jaconi, ele, portanto, aproveitou bobeira da defesa gaúcha e bateu de direita no canto superior, sem dar chances a Jandrei.

Árbitro ia encerrar a partida?

Após o jogo, o goleiro Jandrei expôs a situação dentro de campo campo. Para ele, o tempo já tinha terminado antes do atacante do Galo balançar as redes. Além disso, ele afirmou que o árbitro estava com apito na boca.

“O juiz… acredito que já tinha passado o tempo. Ele levou o apito na boca para terminar. Perdemos em um detalhe, um detalhe que talvez o juiz pudesse encerrar a partida quando passou o tempo, não dar uma última oportunidade”, disse o atleta, à Amazon Prime.

“Um clube como o Atlético-MG, com jogadores de qualidade que tem, em uma chance às vezes finalizam e fazem o gol”, explicou.

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