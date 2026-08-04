Diretor do Juventude cobra árbitro na saída do estádio após eliminação

Diretor executivo do Juventude, Lucas Andrino se irritou com o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético nesta terça-feira (4). O profissional estava se dirigindo para a van, junto com a equipe, no estacionamento do Estádio Alfredo Jaconi, quando recebeu cobrança do executivo.

O dirigente, portanto, reclamou que o profissional do apito não terminou a partida antes do gol no fim de Alan Minda. A declaração foi captada pela Itatiaia.

“Eu te ofendi? Eu te ofendi? Você acabou o tempo antes e depois você não respeitou o tempo. Por que você fez isso?”, afirmou, na saída do estádio em Caxias do Sul (RS).

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Aos 49 minutos do segundo tempo, quando tudo indicava que a classificação iria para os pênaltis, Alan Minda apareceu e fez o tão esperado gol. Após mais de 180 minutos de seca no Jaconi, ele, portanto, aproveitou bobeira da defesa gaúcha e bateu de direita no canto superior, sem dar chances a Jandrei.

Árbitro ia encerrar a partida?

Após o jogo, o goleiro Jandrei expôs a situação dentro de campo campo. Para ele, o tempo já tinha terminado antes do atacante do Galo balançar as redes. Além disso, ele afirmou que o árbitro estava com apito na boca.

“O juiz… acredito que já tinha passado o tempo. Ele levou o apito na boca para terminar. Perdemos em um detalhe, um detalhe que talvez o juiz pudesse encerrar a partida quando passou o tempo, não dar uma última oportunidade”, disse o atleta, à Amazon Prime.

“Um clube como o Atlético-MG, com jogadores de qualidade que tem, em uma chance às vezes finalizam e fazem o gol”, explicou.

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