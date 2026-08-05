Em sua terra natal, Rony celebra vaga do Santos: “Uma noite mágica”

O atacante Rony viveu uma noite de forte carga emocional na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Remo nesta terça-feira (4), no Estádio Mangueirão. Nascido no Pará, o jogador reencontrou o clube onde iniciou a carreira profissional e garantiu a classificação do Peixe para as quartas de final da Copa do Brasil. O atleta aproveitou jogada individual de Neymar no segundo tempo para balançar as redes no mesmo local onde marcou o primeiro gol da carreira:

“Uma noite mágica e especial para mim. Falei para um amigo meu, Thaciano, que meu primeiro gol no Mangueirão foi naquela trave. Passa um filme na cabeça de toda luta que passei. Tive o privilégio de brilhar nesse estádio com essa torcida maravilhosa. Desde a chegada é uma emoção muito grande. Agradeço a assistência do Ney, pois é uma honra jogar com um grande craque. Espero ajudar ainda mais o Santos.”

Além da classificação no reencontro com o ex-clube, a partida ficou marcada por uma novidade na parte estética do jogador. O atacante estreou a personalização “Rony Rústico” estampada nas costas da camisa oficial do Santos. Após o apito final, o atleta explicou a motivação da mudança e aprovou o resultado visual:

“Estou fazendo um teste. Falei que as pessoas no Pará pegaram muito nisso. Resolvi fazer um teste hoje para ver se ficava legal. Está aprovado, ficou legal e vamos ver como vai ser na sequência.”

Superioridade numérica e vaga garantida do Santos

A partida no Mangueirão apresentou grande equilíbrio tático no início da etapa inicial. Contudo, os rumos do confronto mudaram aos 27 minutos do primeiro tempo com a expulsão de um atleta do Papão. Com a vantagem numérica em campo, a comissão técnica santista promoveu a entrada de Neymar no segundo tempo. O astro assumiu o protagonismo da partida ao criar a jogada decisiva para o gol de Rony Rústico e ainda carimbou a trave nos minutos finais.

Como a partida de ida na Vila Belmiro havia terminado em 0 a 0, a vitória pelo placar mínimo assegurou a vaga santista na próxima fase do torneio nacional. Além do avanço esportivo, o resultado garante a entrada de R$ 4,5 milhões nos cofres do clube paulista em premiação enviada pela CBF. Agora, o Peixe aguarda o término da rodada e a realização do sorteio oficial para conhecer o adversário das quartas de final.

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