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Flamengo encaminha contratação de joia de 17 anos do Cuiabá

Flamengo encaminha contratação de joia de 17 anos do Cuiabá
Flamengo encaminha contratação de joia de 17 anos do Cuiabá -

O Flamengo encaminhou a contratação de Aiyran, atacante do Cuiabá. Os clubes se acertaram nesta terça-feira (4/8) e aguardam trocam de documentos para assinatura. Com 17 anos, ele se tornou o mais jovem a marcar na história da equipe mato-grossense. A informação é do “ge”.

O negócio avançou em R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atacante. Embora o Flamengo estivesse disposto a depositar o valor integral da multa rescisória (R$ 10 milhões), a diretoria cedeu ao pedido do Cuiabá, que fez questão de manter uma fatia do jogador no acordo.

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Além disso, o técnico Carlos Eduardo Patetuci convocou o jovem Ayiran para a Seleção Brasileira Sub-17, que entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo da categoria. O atleta integra a lista de 25 jogadores chamados para os amistosos contra a Venezuela, na Granja Comary.

Nascido em São Gonçalo, Aiyran teve passagens na base por Fluminense e Botafogo e chegou a fazer testes no Flamengo. No entanto, o jovem assinou com o Cuiabá ano passado e marcou 20 gols em 31 jogos na equipe sub-17. Na atual temporada, são seis tentos em 21 partidas com o time sub-20.

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