Neymar provoca dirigentes e ironiza xingamentos da torcida do Remo

Torcedores do Remo xingaram Neymar ainda antes do duelo que definiu a classificação do Santos na Copa do Brasil. Durante o aquecimento no Mangueirão, a torcida gritou “vai tomar no c*” para o camisa 10, que respondeu acenando para as arquibancadas.

Após a partida, o atacante usou as redes sociais para ironizar. Ele publicou um vídeo do momento e escreveu: “Obrigado pelo carinho, Belém”. A frase ainda teve emojis de coração e risada.

Além disso, Neymar Jr provocou os dirigentes do clube paraense no túnel do Estádio Mangueirão após a classificação. O camisa 10 do Peixe gritou: “Eliminado! Eliminado!”.

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As duas delegações estavam separadas por grades na praça esportiva em Belém, no Pará. Muitos xingamentos foram proferidos de ambos os lados. Enfurecidos, os dirigentes do Remo fizeram gestos obscenos a Neymar.

Dentro das quatro linhas, o Santos venceu o Remo por 1 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O tento do triunfo foi de Rony, cria das categorias de base do clube paraense, após passe do camisa 10.

Com a classificação para as quartas de final, o Santos garantiu R$ 4 milhões de premiação da CBF e aguarda por seu próximo adversário.

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