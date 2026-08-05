Cruzeiro x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após o empate, sem gols, no jogo de ida, Cruzeiro e Chapecoense voltam a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, as equipes medem forças nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Quem vencer passa. Em caso de pênaltis, a decisão vai para os pênaltis.

A Voz do Esporte entra em campo desde cedo, às 17h30, com o time já definido. Diego Mazur narra, com o auxílio luxuoso de João Miguel Lotuffo nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

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