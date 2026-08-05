Grêmio x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate no Maião, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes e, assim, inicia a transmissão ao vivo, a partir de 18h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra o embate. Guilherme Morais o acompanha nos comentários. O intrépido Will Ferreira completa este trio de craques do rádio digital brasileiro.

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