Franclim tem até sexta (7) para definir trocas para a Sul-Americana

Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho tem até às 18h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (7) para definir até cinco mudanças nos inscritos para as oitavas de final desta edição da Copa Sul-Americana, conforme reza o regulamento da Conmebol. Dono do melhor campanha da fase de grupos, com 13 pontos em 15 disputados, o Glorioso enfrenta o Cienciano, do Peru, nesta etapa da competição internacional.

O comandante do Alvinegro enfrentará um impasse nas próximas horas. Afinal, o Mais Tradicional contratou cinco nomes nesta janela de transferências. A saber: Warleson (goleiro), Batista (goleiro), Monzón (zagueiro), Paulinho (lateral-esquerdo), Domingos (volante) e Pereira (centroavante). Ou seja, um deles ficará fora da relação final do Botafogo.

Franclim conta, então, com autonomia para definir as suas preferências e avisar à diretoria, que, em seguida, transmitirá as alterações à Conmebol. O técnico de Miranda do Corvo vai tirar as suas conclusões a partir desta semana livre, sem jogos e com apenas treinos no Espaço Lonier.

A lista original do Botafogo para a Copa Sul-Americana inclui jogadores que saíram, como os zagueiros Bastos e Barboza, o volante Newton e os atacantes Nathan e Ramos. Tucu, Roque e Ythallo trabalham separados do elenco, mas também estão inscritos pelo Mais Tradicional.

Em busca do bicampeonato da competição, o Botafogo visita o Cienciano, na próxima quinta-feira (13), no primeiro encontro das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola em Cusco, com uma altitude de 3.400 metros. A segunda volta está marcada para o dia 20 de agosto, no Estádio Nilton Santos.

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