Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminense e Vasco medem forças nesta quarta-feira, dia 5, às 21h30, no horário de Brasília, no Maracanã, em um confronto decisivo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, as equipes terminaram empatadas sem gols. Ou seja, quem vencer passa. Em caso de novo empate, pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Eduardo Rizzati narra, como suporte de Rafaela Carolina nos comentários e Júnior Azevedo na reportagem.

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