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Almada vai entrar? Relembre as contratações mais caras do Flamengo

Almada vai entrar? Relembre as contratações mais caras do Flamengo
Almada vai entrar? Relembre as contratações mais caras do Flamengo -

A novela envolvendo Thiago Almada pode colocar o argentino em um seleto grupo na história do Flamengo. Caso a negociação com o Atlético de Madrid (ESP) seja concretizada pelos valores discutidos entre os clubes, o meia figurará entre as contratações mais caras já realizadas pelo Rubro-Negro.

Atualmente, aliás, o ranking tem como líder ninguém menos que Lucas Paquetá – maior contratação, em valores, do futebol brasileiro -, seguido por Samuel Lino, Carlos Alcaraz, Pedro e Nicolás De la Cruz. Relembre com o Jogada10!

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Multa paga por De la Cruz

Quem vem em quinto nesta lista é o uruguaio Nico De la Cruz. Após brilhar no River Plate (ARG), o meio-campista chamou a atenção do Flamengo, que o buscou, em 2024, para fazer dupla com Gerson, pagando a multa rescisória do jogador junto aos argentinos. Na ocasião, o Fla gastou R$ 102.074 milhões já contando a transferência, impostos e comissões. Sua primeira temporada foi excelente, mas os problemas físicos vieram à tona, atrapalhando sua sequência no Rubro-Negro. Atualmente, já sem espaço com Leonardo Jardim mesmo disputando a Copa do Mundo pelo Uruguai, o jogador pode sair para o Peñarol (URU) por empréstimo.

Em quarto na lista vem Pedro. Contratado por empréstimo junto a Fiorentina (ITA) em 2020, o craque provou logo de cara que valeria a futura compra. Afinal, marcou 23 gols em 54 partidas, fazendo ótima dupla com Gabigol. Não à toa, visando a temporada seguinte, o Fla abriu os cofres e ativou a opção de compra, pagando R$ 112,4 milhões para tê-lo em definitivo. Diferente de De la Cruz, o investimento se provou correto, com Pedro ganhando diversos títulos e artilharias pelo clube do coração.

Alcaraz, a aposta “estranha”

Em agosto de 2024, o Flamengo anunciou a contratação do argentino Carlos Alcaraz, meia que atuava no Southampton (ING). Na ocasião, o Rubro-Negro pagou cerca de R$ 125 milhões, no que virou a contratação mais cara da história do clube à época. O reforço, porém, saiu pela culatra. Afinal, Charly realizou apenas 19 partidas, com três gols e duas assistências no recorte, que durou entre 24 e 25. Assim, foi para o Everton, também da Inglaterra, por cerca de R$ 96 milhões, com o Fla tomando um certo prejuízo. O jogador, hoje com 23 anos, segue no time da terra dos Beatles.

Passado mais um ano, o Flamengo voltou a “quebrar a banca”. Pagou pouco mais de R$ 203 milhões para tirar Samuel Lino do Atlético de Madrid (ESP). O jogador de 26 anos, que fez parte da base no próprio Fla, estava na equipe espanhola desde 2023/23 (nesta, emprestado ao Valencia). Por lá, porém, não gozava de tanto prestígio junto ao técnico Diego Simeone, sendo titular em apenas 2/3 de suas 93 partidas ao longo de duas temporadas.

Paquetá e a barreira dos R$ 300 milhões

Mal o Flamengo gastara R$ 200 milhões em Samuel Lino, logo bateu novo recorde. Afinal, com uma saúde financeira de causar inveja aos rivais, o clube se disponibilizou a pagar R$ 315 milhões para tirar Lucas Paquetá do West Ham (ING), em janeiro de 2026. Tal valor representa, dessa forma, a maior contratação da história do futebol brasileiro.

Caso o Flamengo contrate Thiago Almada, o argentino campeão mundial em 2022 não deverá ser a mais cara das contratações do clube. No entanto, entraria possivelmente no top-3, já que os valores especulados estão na casa dos R$ 130 milhões, o que superaria o preço de Alcaraz.

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