Entenda os motivos para o Vasco não liberar Marino, sem espaço na equipe

Nas últimas semanas, o Vasco recebeu sondagens pelo atacante Marino. Paralelamente, o colombiano despertou o interesse de clubes do exterior. Desse modo, todas as investidas ocorreram em um modelo de empréstimo, apresentado pelo empresário do atleta. A diretoria recusou todas as negociações.

Em contrapartida, o entendimento interno aponta que Marino precisa de sequência para concluir o processo de adaptação ao futebol brasileiro.

Embora o atacante ainda não tenha conseguido repetir o desempenho apresentado pelo Atlético Nacional-COL, a gestão acredita que uma saída por empréstimo, especialmente para o exterior, não traria nenhuma vantagem esportiva nem financeira.

Consequentemente, o clube sabe que precisa reforçar o elenco para o segundo semestre, visando tentar fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Além disso, o diagnóstico vascaíno revela um problema evidente de confiança e de expectativa em relação ao jogador. Sob esse ponto de vista, Marino demonstra evidente ansiedade dentro de campo e falha em replicar o que produziu no Atlético Nacional, sobretudo ao longo do primeiro semestre de 2025.

Por fim, pessoas ligadas ao departamento de futebol do Vasco também avaliam que as comissões técnicas comandadas por Diniz e Renato falharam ao não adaptarem bem o atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.