Arsenal acerta a contratação de Bruno Guimarães por R$ 530 milhões

O Arsenal chegou a um acordo com o Newcastle nesta quarta-feira (5) para contratar o volante brasileiro Bruno Guimarães. Segundo os principais veículos da imprensa britânica, o clube londrino desembolsará 75 milhões de libras (cerca de R$ 530 milhões) para fechar a negociação. O jogador agora se prepara para viajar a Londres, onde realizará exames médicos antes de assinar contrato.

As conversas entre os clubes se intensificaram nos últimos dias. Inicialmente, o Arsenal apresentou uma proposta inferior à pedida do Newcastle, que recusou a primeira oferta. No entanto, as partes chegaram a um meio-termo, destravando uma das negociações mais comentadas da janela de transferências europeia.

De acordo com o jornal The Guardian, Bruno Guimarães deixou claro à diretoria do Newcastle que desejava defender a equipe comandada por Mikel Arteta. Antes da definição do negócio, o volante participou da pré-temporada do clube inglês na Espanha e se despediu dos companheiros na noite desta terça-feira (4).

Time reforçado para brigar por títulos

A contratação representa um reforço de peso para o Arsenal. Atual campeão da Premier League, o clube buscava um meio-campista capaz de elevar ainda mais o nível técnico da equipe. A expectativa é que Bruno forme uma dupla de destaque com Declan Rice, fortalecendo um setor considerado prioridade por Arteta para a temporada 2026/27.

Bruno Guimarães deixa o Newcastle após quatro temporadas. Contratado ao Lyon em 2022, o brasileiro se transformou em um dos principais jogadores da equipe, assumiu a braçadeira de capitão e participou da conquista da Copa da Liga Inglesa de 2025, encerrando um longo jejum de títulos do clube. Pela equipe, disputou 153 partidas pela Premier League, marcou 30 gols e distribuiu 26 assistências.

A venda também representa um importante retorno financeiro para o Newcastle. O clube havia investido cerca de 40 milhões de libras para contratar Bruno junto ao Lyon e ainda repassará parte do lucro aos franceses devido a uma cláusula de revenda prevista no contrato da negociação de 2022.

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