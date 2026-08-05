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Lesão de Yuri Alberto abre disputa por posição no ataque do Corinthians

Lesão de Yuri Alberto abre disputa por posição no ataque do Corinthians
Lesão de Yuri Alberto abre disputa por posição no ataque do Corinthians -

A ausência de Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, abriu uma disputa no ataque do Corinthians. Sem seu principal centroavante à disposição, o técnico Fernando Diniz precisa escolher quem será o responsável por comandar o setor ofensivo no duelo decisivo contra o Internacional, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Dessa forma, três jogadores aparecem como opções para a vaga: Gui Negão, Jesse Lingard e Pedro Raul. Assim, cada um apresenta características diferentes e oferece alternativas distintas para o treinador montar a equipe que precisa reverter a desvantagem de 2 a 0 construída pelo Colorado no jogo de ida.

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Trio com características diferentes

Cria das categorias de base, Gui Negão ganhou espaço no elenco profissional e surge como uma das principais opções para a posição. O jovem atacante, que foi titular no jogo de ida, tem mobilidade, velocidade e capacidade de pressionar a saída de bola adversária (combativo), características que podem pesar na escolha de Fernando Diniz. Ele tem, na temporada, 13 jogos e um gol, diante do Capivariano.

Mais experiente entre os concorrentes, Pedro Raul oferece uma característica diferente. Ele tem presença de área e força no jogo aéreo. O centroavante pode ser uma alternativa para um Corinthians que precisa buscar gols e aumentar a pressão sobre o Internacional. O centroavante tem 25 partidas no ano, ainda não estufou a rede e não atuava desde maio.

Jesse Lingard também aparece como opção para o setor ofensivo. Apesar de não ter a mesma característica de um centroavante tradicional, o inglês pode atuar mais próximo da área, com movimentação e capacidade de criar espaços para os companheiros. Nesse sentido, o inglês soma, em 2026, 20 partidas, com dois gols e uma assistência.

“Temos condições de se ajudar e buscar soluções com o que temos. Não adianta olhar para trás, ninguém queria. Todo mundo sabe o tamanho de um jogador como o Yuri Alberto. O Labyad estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians e machucou. Acredito no potencial do grupo”, disse Diniz.

Reverter desvantagem

A definição, portanto, deve acontecer nos próximos treinos antes da partida. Com a necessidade de buscar o resultado, Fernando Diniz terá que escolher entre manter a mobilidade de Gui Negão, apostar na referência de Pedro Raul ou utilizar a versatilidade de Lingard para tentar a classificação na Copa do Brasil.

Por fim, para avançar às quartas de final, o Timão precisa vencer o Internacional por três gols de diferença. Caso devolva o placar de 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

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