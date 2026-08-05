Lesão de Yuri Alberto abre disputa por posição no ataque do Corinthians

A ausência de Yuri Alberto, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, abriu uma disputa no ataque do Corinthians. Sem seu principal centroavante à disposição, o técnico Fernando Diniz precisa escolher quem será o responsável por comandar o setor ofensivo no duelo decisivo contra o Internacional, pelas oitavas da Copa do Brasil.

Dessa forma, três jogadores aparecem como opções para a vaga: Gui Negão, Jesse Lingard e Pedro Raul. Assim, cada um apresenta características diferentes e oferece alternativas distintas para o treinador montar a equipe que precisa reverter a desvantagem de 2 a 0 construída pelo Colorado no jogo de ida.

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Trio com características diferentes

Cria das categorias de base, Gui Negão ganhou espaço no elenco profissional e surge como uma das principais opções para a posição. O jovem atacante, que foi titular no jogo de ida, tem mobilidade, velocidade e capacidade de pressionar a saída de bola adversária (combativo), características que podem pesar na escolha de Fernando Diniz. Ele tem, na temporada, 13 jogos e um gol, diante do Capivariano.

Mais experiente entre os concorrentes, Pedro Raul oferece uma característica diferente. Ele tem presença de área e força no jogo aéreo. O centroavante pode ser uma alternativa para um Corinthians que precisa buscar gols e aumentar a pressão sobre o Internacional. O centroavante tem 25 partidas no ano, ainda não estufou a rede e não atuava desde maio.

Jesse Lingard também aparece como opção para o setor ofensivo. Apesar de não ter a mesma característica de um centroavante tradicional, o inglês pode atuar mais próximo da área, com movimentação e capacidade de criar espaços para os companheiros. Nesse sentido, o inglês soma, em 2026, 20 partidas, com dois gols e uma assistência.

“Temos condições de se ajudar e buscar soluções com o que temos. Não adianta olhar para trás, ninguém queria. Todo mundo sabe o tamanho de um jogador como o Yuri Alberto. O Labyad estava vivendo o melhor momento dele no Corinthians e machucou. Acredito no potencial do grupo”, disse Diniz.

Reverter desvantagem

A definição, portanto, deve acontecer nos próximos treinos antes da partida. Com a necessidade de buscar o resultado, Fernando Diniz terá que escolher entre manter a mobilidade de Gui Negão, apostar na referência de Pedro Raul ou utilizar a versatilidade de Lingard para tentar a classificação na Copa do Brasil.

Por fim, para avançar às quartas de final, o Timão precisa vencer o Internacional por três gols de diferença. Caso devolva o placar de 2 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

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