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Palmeiras tenta mudar roteiro da era Abel na Copa do Brasil

Palmeiras tenta mudar roteiro da era Abel na Copa do Brasil
Palmeiras tenta mudar roteiro da era Abel na Copa do Brasil -

 

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, às 21h30 desta quarta-feira (05), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo com ares protocolares. Após fazer 3 a 0 na equipe cearense no Nubank Parque, pelo jogo de ida, o Verdão só deixará a classificação escapar se levar uma goleada. Para tornar o cenário ainda mais favorável, o Leão do Pici vendeu o mando de campo. Assim, a partida será na Arena Pantanal, no Mato Grosso, com amplo predomínio da torcida palmeirense nas arquibancadas. 

Caso confirme a vaga nas quartas de final, o Verdão voltará a figurar entre os oito melhores da Copa do Brasil após duas quedas consecutivas na fase anterior. Além disso, manterá viva uma missão particular na era supercampeã com Abel Ferreira. Desde o título da edição de 2020, na primeira temporada com o treinador no comando, o Palmeiras acumulou quedas precoces e não chegou sequer às semifinais. Por isso, embora Libertadores e Brasileirão sejam prioridades naturais, há o desejo no Alviverde de voltar a ter protagonismo na competição. 

“O Palmeiras em todas as competições que entra, não há como, entra para ganhar. Entra para competir e para ganhar”, declarou Abel antes do primeiro jogo contra o Fortaleza, repetindo discurso padrão em seus quase seis anos no clube. 

Competição como um belo cartão de visitas em 2021

No dia 7 de março de 2021, Abel Ferreira obteve um feito até então inédito no futebol brasileiro. Nessa data, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil apenas 36 dias após levantar a taça da Libertadores. Até aquele momento, nenhum clube havia feito essa dobradinha em uma mesma temporada – o Flamengo igualaria o feito em 2022, com Dorival Júnior. A dupla conquista alviverde foi válida pela temporada de 2020, porém elas vieram nos primeiros meses de 2021 devido ao atraso do calendário provocado pandemia de Covid-19. 

Naquela noite, o Palmeiras fez 2 a 0 no Grêmio, em casa, e chegou ao tetracampeonato da Copa do Brasil. Cinco semanas antes, a equipe havia levantado o troféu da Libertadores ao superar o Santos, no Maracanã. A glória em dose dupla aconteceu com apenas quatro meses de trabalho de Abel Ferreira. De lá para cá, o português tornou-se o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos. Mas, curiosamente, a Copa do Brasil virou uma pedra no sapato. 

Nas cinco edições seguintes com Abel, a melhor colocação do Palmeiras foi em 2023, quando caiu nas quartas de final. Nas outras quatro, foram três eliminações nas oitavas e uma ainda mais precoce, na terceira fase, em 2021. Esta última aconteceu apenas três meses após o título diante do Grêmio. Nos pênaltis, a equipe foi derrotada pelo CRB, de Alagoas, após sofrer 1 a 0 no tempo normal, no Nubank Parque (à época, ainda com o nome de Allianz). 

“É uma desilusão para todos, para o treinador, jogadores, direção e torcedores, que sofrem tanto quanto nós. Era um objetivo que queríamos, este agora não temos mais a possibilidade de lutar”, declarou Abel após a eliminação para os alagoanos. 

Duas frustrações no Choque-Rei 

Nas duas temporadas seguintes, o Palmeiras teve um novo período glorioso, conquistando os bicampeonatos do Paulista e do Brasileirão. Ainda assim, acabou neutralizado na Copa do Brasil por um de seus maiores rivais. Nas duas edições, o São Paulo foi o carrasco da equipe de Abel Ferreira no torneio mata-mata.

Em 2022, a queda aconteceu nas oitavas de final. Após vitória por 2 a 1, em casa, a definição foi para os pênaltis porque o São Paulo havia triunfado por 1 a 0, no Morumbis. O goleiro Jandrei defendeu cobranças de Raphael Veiga e Wesley, eliminando o Verdão. Nesse Choque-Rei, o rival tricolor era comandado por Rogério Ceni, técnico que Abel havia superado meses antes na decisão do Paulista com uma implacável goleada por 4 a 0. 

No ano seguinte, o roteiro se repetiu nas quartas de final. O São Paulo conquistou a classificação em pleno Nubank Parque. Porém, desta vez a definição aconteceu no tempo regulamentar, com triunfo são-paulino por 2 a 1 – Piquerez abriu o placar para o Palmeiras, mas Caio Paulista e David viraram para o adversário. Com Dorival Júnior, o Tricolor se tornaria naquele ano campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, superando Corinthians e Flamengo nas etapas seguintes. 

Dérbi e novo capítulo de rivalidade com o Flamengo entram na lista

As duas quedas mais recentes do Palmeiras de Abel Ferreira na Copa do Brasil aconteceram ainda nas oitavas de final. Para tornar o gosto mais amargo, elas tiveram como algozes dois oponentes contra os quais a rivalidade alviverde está no topo. 

Em 2024, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Flamengo no jogo de ida, no Maracanã. Na volta diante de sua torcida, o Palmeiras fez 1 a 0, gol do zagueiro Vitor Reis com apenas oito minutos de partida, mas não conseguiu reverter a situação. Nos últimos anos, os cariocas foram os principais contendores do Verdão na disputa por títulos. Basta dizer que as equipes fizeram duas finais de Libertadores e duas de Supercopa do Brasil, com dois triunfos para cada lado. 

Já no ano passado, a frustração veio em Dérbi contra o Corinthians, maior rival alviverde. Assim como nas duas eliminações para o São Paulo, a queda aconteceu em casa. Após perder por 1 a 0, em Itaquera, o Verdão levou 2 a 0 diante de sua torcida e viu o arquirrival caminhar até a conquista do título. Para tornar o cenário ainda mais negativo, o Palmeiras havia perdido o título paulista para o mesmo rival e a temporada de 2025 foi a primeira em que Abel Ferreira saiu de mãos vazias, sem um título sequer. 

Um raro momento de insatisfação com o trabalho de Abel 

A eliminação para o Corinthians representou um dos momentos mais críticos do trabalho do português no Verdão. O treinador foi alvo de xingamentos por parte da torcida e chegou a ser questionado sobre suposta reação irônica com aplausos a essas hostilidades.

“Como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos torcedores, em momento nenhum ironizei. Entendo perfeitamente a cobrança, ficamos todos desiludidos. Cabe a nós, torcedores, diretoria, jogadores, comissão técnica, ir atrás de colocar fogo na fogueira, em um clube que há 10, 15 anos estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas”, explicou. 

Olhar para a frente na temporada

O Palmeiras chega em situação tranquila para definir a vaga na próxima etapa da Copa do Brasil em meio a grandes desafios. A equipe lidera o Brasileirão com folga (oito pontos à frente do Flamengo). No domingo (9) terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio, pela 22ª rodada, e nas duas semanas seguintes fará duelos contra o Cerro Porteño (PAR), pelas oitavas da Libertadores. 

Caso carimbe mesmo um lugar na próxima fase do torneio nacional, irá aguardar sorteio para definir o adversário. Os duelos das quartas de final estão marcados para o fim de agosto e início de setembro. Ou seja, o Verdão tem todas as condições de permanecer vivo nas três frentes e lidará com a maratona de jogos na reta final na tentativa de voltar a uma decisão da Copa do Brasil pela primeira vez desde o título de 2020. 

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