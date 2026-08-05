Palmeiras tenta mudar roteiro da era Abel na Copa do Brasil

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza, às 21h30 desta quarta-feira (05), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em duelo com ares protocolares. Após fazer 3 a 0 na equipe cearense no Nubank Parque, pelo jogo de ida, o Verdão só deixará a classificação escapar se levar uma goleada. Para tornar o cenário ainda mais favorável, o Leão do Pici vendeu o mando de campo. Assim, a partida será na Arena Pantanal, no Mato Grosso, com amplo predomínio da torcida palmeirense nas arquibancadas.

Caso confirme a vaga nas quartas de final, o Verdão voltará a figurar entre os oito melhores da Copa do Brasil após duas quedas consecutivas na fase anterior. Além disso, manterá viva uma missão particular na era supercampeã com Abel Ferreira. Desde o título da edição de 2020, na primeira temporada com o treinador no comando, o Palmeiras acumulou quedas precoces e não chegou sequer às semifinais. Por isso, embora Libertadores e Brasileirão sejam prioridades naturais, há o desejo no Alviverde de voltar a ter protagonismo na competição.

“O Palmeiras em todas as competições que entra, não há como, entra para ganhar. Entra para competir e para ganhar”, declarou Abel antes do primeiro jogo contra o Fortaleza, repetindo discurso padrão em seus quase seis anos no clube.

Competição como um belo cartão de visitas em 2021

No dia 7 de março de 2021, Abel Ferreira obteve um feito até então inédito no futebol brasileiro. Nessa data, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil apenas 36 dias após levantar a taça da Libertadores. Até aquele momento, nenhum clube havia feito essa dobradinha em uma mesma temporada – o Flamengo igualaria o feito em 2022, com Dorival Júnior. A dupla conquista alviverde foi válida pela temporada de 2020, porém elas vieram nos primeiros meses de 2021 devido ao atraso do calendário provocado pandemia de Covid-19.

Naquela noite, o Palmeiras fez 2 a 0 no Grêmio, em casa, e chegou ao tetracampeonato da Copa do Brasil. Cinco semanas antes, a equipe havia levantado o troféu da Libertadores ao superar o Santos, no Maracanã. A glória em dose dupla aconteceu com apenas quatro meses de trabalho de Abel Ferreira. De lá para cá, o português tornou-se o treinador mais vitorioso da história do clube, com 11 títulos. Mas, curiosamente, a Copa do Brasil virou uma pedra no sapato.

Nas cinco edições seguintes com Abel, a melhor colocação do Palmeiras foi em 2023, quando caiu nas quartas de final. Nas outras quatro, foram três eliminações nas oitavas e uma ainda mais precoce, na terceira fase, em 2021. Esta última aconteceu apenas três meses após o título diante do Grêmio. Nos pênaltis, a equipe foi derrotada pelo CRB, de Alagoas, após sofrer 1 a 0 no tempo normal, no Nubank Parque (à época, ainda com o nome de Allianz).

“É uma desilusão para todos, para o treinador, jogadores, direção e torcedores, que sofrem tanto quanto nós. Era um objetivo que queríamos, este agora não temos mais a possibilidade de lutar”, declarou Abel após a eliminação para os alagoanos.

Duas frustrações no Choque-Rei

Nas duas temporadas seguintes, o Palmeiras teve um novo período glorioso, conquistando os bicampeonatos do Paulista e do Brasileirão. Ainda assim, acabou neutralizado na Copa do Brasil por um de seus maiores rivais. Nas duas edições, o São Paulo foi o carrasco da equipe de Abel Ferreira no torneio mata-mata.

Em 2022, a queda aconteceu nas oitavas de final. Após vitória por 2 a 1, em casa, a definição foi para os pênaltis porque o São Paulo havia triunfado por 1 a 0, no Morumbis. O goleiro Jandrei defendeu cobranças de Raphael Veiga e Wesley, eliminando o Verdão. Nesse Choque-Rei, o rival tricolor era comandado por Rogério Ceni, técnico que Abel havia superado meses antes na decisão do Paulista com uma implacável goleada por 4 a 0.

No ano seguinte, o roteiro se repetiu nas quartas de final. O São Paulo conquistou a classificação em pleno Nubank Parque. Porém, desta vez a definição aconteceu no tempo regulamentar, com triunfo são-paulino por 2 a 1 – Piquerez abriu o placar para o Palmeiras, mas Caio Paulista e David viraram para o adversário. Com Dorival Júnior, o Tricolor se tornaria naquele ano campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, superando Corinthians e Flamengo nas etapas seguintes.

Dérbi e novo capítulo de rivalidade com o Flamengo entram na lista

As duas quedas mais recentes do Palmeiras de Abel Ferreira na Copa do Brasil aconteceram ainda nas oitavas de final. Para tornar o gosto mais amargo, elas tiveram como algozes dois oponentes contra os quais a rivalidade alviverde está no topo.

Em 2024, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Flamengo no jogo de ida, no Maracanã. Na volta diante de sua torcida, o Palmeiras fez 1 a 0, gol do zagueiro Vitor Reis com apenas oito minutos de partida, mas não conseguiu reverter a situação. Nos últimos anos, os cariocas foram os principais contendores do Verdão na disputa por títulos. Basta dizer que as equipes fizeram duas finais de Libertadores e duas de Supercopa do Brasil, com dois triunfos para cada lado.

Já no ano passado, a frustração veio em Dérbi contra o Corinthians, maior rival alviverde. Assim como nas duas eliminações para o São Paulo, a queda aconteceu em casa. Após perder por 1 a 0, em Itaquera, o Verdão levou 2 a 0 diante de sua torcida e viu o arquirrival caminhar até a conquista do título. Para tornar o cenário ainda mais negativo, o Palmeiras havia perdido o título paulista para o mesmo rival e a temporada de 2025 foi a primeira em que Abel Ferreira saiu de mãos vazias, sem um título sequer.

Um raro momento de insatisfação com o trabalho de Abel

A eliminação para o Corinthians representou um dos momentos mais críticos do trabalho do português no Verdão. O treinador foi alvo de xingamentos por parte da torcida e chegou a ser questionado sobre suposta reação irônica com aplausos a essas hostilidades.

“Como homem que sou, tenho sentimentos e emoções e realmente pedi apoio aos torcedores, em momento nenhum ironizei. Entendo perfeitamente a cobrança, ficamos todos desiludidos. Cabe a nós, torcedores, diretoria, jogadores, comissão técnica, ir atrás de colocar fogo na fogueira, em um clube que há 10, 15 anos estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas”, explicou.

Olhar para a frente na temporada

O Palmeiras chega em situação tranquila para definir a vaga na próxima etapa da Copa do Brasil em meio a grandes desafios. A equipe lidera o Brasileirão com folga (oito pontos à frente do Flamengo). No domingo (9) terá pela frente o Internacional, no Beira-Rio, pela 22ª rodada, e nas duas semanas seguintes fará duelos contra o Cerro Porteño (PAR), pelas oitavas da Libertadores.

Caso carimbe mesmo um lugar na próxima fase do torneio nacional, irá aguardar sorteio para definir o adversário. Os duelos das quartas de final estão marcados para o fim de agosto e início de setembro. Ou seja, o Verdão tem todas as condições de permanecer vivo nas três frentes e lidará com a maratona de jogos na reta final na tentativa de voltar a uma decisão da Copa do Brasil pela primeira vez desde o título de 2020.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.