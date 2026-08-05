Fortaleza x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Depois de conquistar uma boa vantagem no jogo de ida, o Palmeiras volta a enfrentar o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, nesta quarta-feira (5), os comandados do técnico Abel Ferreira medem forças com o Leão do Pici às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, no Mato Grosso.

o Alviverde pode até empatar ou perder por até dois gols de diferença, em Cuiabá, para garantir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Caso o Fortaleza vença por três gols de diferença, a disputa da vaga será nas penalidades máximas.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h, no próprio local da ocorrência. A equipe de craques está escalada com: Ricardo Froede na narração, Cleyton Santos nos comentários e Pedro Julião nas reportagens.

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