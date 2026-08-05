Fluminense tenta encerrar jejum em clássicos em “revanche” com Vasco

Em clima de revanche, o Fluminense enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols na primeira partida, o Tricolor joga por uma vitória simples para avançar de fase na competição. Contudo, não é tão simples quanto parece. Afinal, o Time de Guerreiros vive um jejum em clássicos.

A última vitória do Fluminense em clássicos aconteceu contra o próprio Vasco, em 22 de fevereiro, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Desde então, foram cinco jogos contra os rivais, duas derrotas e três empates. Uma das derrotas, aliás, foi contra o Cruzmaltino por 3 a 2, no primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Tricolor fez 2 a 0, mas cedeu a virada nos acréscimos.

Após a frustrante eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil de 2025, o Fluminense iniciou a temporada com quatro vitórias consecutivas contra os rivais. Porém, desde a vitória sobre o Cruzmaltino pela semifinal do Carioca, a história mudou. De lá para cá, teve o vice-campeonato estadual diante do Flamengo, além das derrotas no Brasileirão.

Embora o histórico recente não traga boas memórias para o Fluminense, o aproveitamento contra os rivais desde a chegada de Zubeldía é positivo. Afinal, são sete vitórias, três empates e quatro derrotas em 14 jogos, com 15 gols marcados e 12 sofridos. No entanto, o time falhou nos momentos decisivos, como a semifinal da Copa do Brasil de 2025 e a final do Carioca de 2026.

Fantasma na Copa do Brasil

Não é a primeira vez que o Fluminense enfrenta um rival regional na Copa do Brasil. Em 2000, por exemplo, o Tricolor eliminou o Vasco após dois empates: 1 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, e 2 a 2 na partida de volta, em São Januário — o que garantiu a vaga aos tricolores por causa do critério de gols marcados fora de casa.

Em 2006, o Fluminense não teve a mesma sorte e viu o Vasco dar o troco. O Cruzmaltino venceu por 1 a 0 no jogo de ida e assegurou o empate por 1 a 1 na partida de volta para avançar de fase. Por fim, as equipes voltaram a se enfrentar na semifinal de 2025. O Gigante da Colina venceu a ida por 2 a 1, mas o Tricolor venceu por 1 a 0 na volta. Nos pênaltis, os tricolores foram derrotados.

Além desses confrontos com o Vasco, o Fluminense também enfrentou o Flamengo, em 2023. No jogo de ida, o clássico terminou empatado sem gols. Na partida de volta, no entanto, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Brasil.

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