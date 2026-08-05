Vasco busca classificação por impacto na moral e no bolso

Em busca da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco reencontra o Fluminense, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Após o empate sem gols na partida de ida, o Cruzmaltino joga pela vitória para garantir a vaga na próxima fase. Porém, está em disputa muito mais do que um triunfo dentro das quatro linhas.

A classificação às quartas de final pode impactar na moral e no bolso do Vasco. Em início de trabalho com o técnico Pedro Emanuel, o Cruzmaltino já começou a assimilar as ideias do treinador português e já apresentou evolução no desempenho. Portanto, vencer um rival numa competição mata-mata pode consolidar o bom início e dar mais respaldo para o desenvolvimento do trabalho.

Pedro Emanuel chegou ao Vasco às vésperas da retomada do calendário. Ou seja, perdeu quase todo o mês de intertemporada e não teve tempo para conhecer o elenco, algo que aconteceu no dia a dia com os jogos em andamento. Em cinco jogos, conquistou uma vitória, dois empates e duas derrotas. Contudo, o trabalho recebeu boa avaliação interna, principalmente pelos ajustes defensivos.

Por outro lado, a classificação também pode impactar nos cofres. Afinal, caso avance às quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco embolsa mais R$ 4 milhões. O Cruzmaltino já acumulou R$ 5 milhões com as classificações na quinta fase e a chegada às oitavas de final. Vale lembrar que o campeão recebe R$ 78 milhões, enquanto o vice fatura R$ 34 milhões.





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