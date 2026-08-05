Torcida do Trabzonspor vai à loucura na chegada de Mohamed Salah

Depois de nove temporadas vestindo a camisa do Liverpool, Mohamed Salah dá um passo para iniciar um novo capítulo na carreira. O atacante egípcio, de 34 anos, desembarcou na Turquia, nesta quarta-feira (5), e foi recebido por centenas de torcedores do Trabzonspor, que lotaram o aeroporto para celebrar a chegada da principal contratação da história do clube.

Vestindo a tradicional camisa grená e azul do Trabzonspor, Salah acenou para os fãs, participou dos tradicionais cantos da torcida e demonstrou entusiasmo com a recepção. Em um vídeo divulgado pelo clube antes do desembarque, o atacante, inclusive, mandou um recado aos torcedores.

“Trabzon, vocês estão prontos? Eu consigo ouvir vocês. Vejo vocês em breve”, disse Salah para o delírio dos fãs.

A contratação, inclusive, encerra uma longa trajetória do atacante no Liverpool. Durante nove temporadas, Salah marcou 257 gols em 442 partidas, conquistou duas Premier League e uma Champions League. Assim, se consolidou como um dos maiores ídolos da história do clube inglês.

Apesar da boa temporada em 2024/25, quando somou 29 gols e 18 assistências na Premier League e conquistou os prêmios de melhor jogador e artilheiro, o rendimento, porém, caiu no último ano. O egípcio perdeu espaço na equipe, viveu divergências com o técnico Arne Slot e, assim, optou por buscar um novo desafio.

O Trabzonspor terminou a última edição do Campeonato Turco na terceira colocação e disputará os playoffs da Liga Europa.





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