Botafogo não deve reintegrar Joaquín Correa ao elenco

Fora dos planos do Botafogo, Joaquín Correa não deve ser reintegrado ao elenco mesmo em caso de permanência. O atacante argentino, de 31 anos, entrou na mira do Estudiantes, da Argentina, para a próxima temporada. Entretanto, o clube argentino ainda não formalizou uma proposta pelo jogador e as conversas seguem arrastadas. Assim, existe a possibilidade da continuidade em General Severiano.
Mesmo em caso de permanência, o Botafogo não conta com Joaquín Correa para a sequência da temporada. Afastado, o jogador treina separado do elenco principal desde a reapresentação após a Copa do Mundo. O Alvinegro vê a saída do argentino de forma positiva, já que ele recebe um dos maiores salários do elenco e não se firmou. Portanto, seria uma oportunidade de aliviar a folha salarial.
O interesse do Estudiantes em Joaquín Correa é antigo. Porém, o clube argentino estava punido com um transfer ban e, por isso, não conseguiu avançar nas conversas anteriores. Recentemente, no entanto, vendeu o meia Mikel Amondarain, de 21 anos, ao Bologna, da Itália, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 58,4 milhões). Dessa forma, conseguiu pagar a dívida de 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões).
Contratado em junho do ano passado, Joaquín Correa chegou para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, mas não conseguiu se firmar no Botafogo. Dessa forma, o atacante disputou 41 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Em 2026, são 16 jogos, dois gols e quatro assistências, sendo que quatro das seis participações em gols no ano foram na Sul-Americana.
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