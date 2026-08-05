Sem Barboza, Abel Ferreira ensaia mudanças no Palmeiras contra o Fortaleza

Após vencer por 3 a 0 na ida no Nubank Parque, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O duelo será realizado na Arena Pantanal, e por conta da boa vantagem conquistada no último domingo, o Verdão se dará ao luxo de poder preservar algumas das suas peças da partida.

Apesar de poder poupar também por opção, Abel Ferreira também se vê obrigado a dar uma nova roupagem ao seu setor defensivo. Para o jogo desta quarta, o Palmeiras terá apenas dois zagueiros de ofício disponíveis: Murilo e Benedetti. Gustavo Gómez segue fora por conta da recuperação de uma lesão na coxa direita. Alexander Barboza, apesar de ter acabado de chegar ao clube, também não joga por controle de carga e sequer viajou para Cuiabá.

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Já no setor ofensivo, a notícia é boa para Abel Ferreira. Pela primeira vez depois da Copa do Mundo, o técnico pode voltar a escalar a dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque – a famosa dupla Flaco-Roque. O Tigrinho está voltando a ganhar minutos após se recuperar de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, enquanto o argentino ainda não foi titular depois de ser vice-campeão da Copa do Mundo.

Como também informou o Jogada10 anteriormente, Abel Ferreira também não deve escalar os seus dois volantes titulares na partida. Marlon Freitas e Andreas Pereira estão desgastados e devem ser poupados dos primeiros minutos. Sendo assim, Emi Martínez e Lucas Evangelistas devem comandar o meio de campo.

Com o 3 a 0 na ida, o Palmeiras pode perder por até dois gols que estará classificado para as quartas da Copa do Brasil. O Verdão visita o Fortaleza na Arena Pantanal, em Cuiabá, na noite desta quarta, às 21h30.

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