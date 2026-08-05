Em ritmo de treino, Manchester City derrota combinado da K-League em amistoso

Ainda em ritmo lento, mas mostrando poder de conjunto, o Manchester City não precisou fazer muita força para vencer por 3 a 1 o combinado da K-League, nesta quarta-feira (5), no primeiro amistoso de pré-temporada, em Seul, na Coreia do Sul. O time inglês volta a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Atlético de Madrid, em novo jogo preparatório.

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O City abriu o placar logo aos nove minutos. Reijnders fez boa jogada pelo lado direito, passou por dois marcadores e cruzou rasteiro para Ait-Nouri finalizar. Aos 12, porém, o combinado da liga sul-coreana chegou ao empate, quando Kim Dae Won chutou sem chances para o goleiro.

Aos 20, no entanto, o City retomou a dianteira no placar. Semenyo tabelou com Rico Lewis e deixou Reijnders livre para finalizar no canto. O terceiro veio aos 23. Semenyo, chutou forte, o goleiro deu rebote e Mubama aproveitou.

O segundo tempo teve uma queda brutal de rendimento por parte dos comandados de Enzo Maresca. As chances de gol foram poucas e os jogadores se limitaram a trocar passes. Na melhor jogada, o jovem Jeremy Monga, de apenas 17 anos, balançou a rede, mas o gol foi anulado por toque de mão.

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